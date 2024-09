Jorge Javier Vázquez no encuentra su hueco en las tardes de Telecinco. Desde su estreno el pasado 29 de julio de 2024, el espacio producido por Boomerang TV no ha conseguido destacar en la complicada franja de la tarde, donde las series de ficción La promesa (TVE) y Sueños de libertad (Antena 3) son la opción preferida por los espectadores.

Aunque el espacio de testimonios capitaneado por el catalán ha mejorado en ritmo y contenido desde su estreno, lo cierto es que no ha conseguido enganchar a los espectadores, marcando datos más cercanos a las documentales de La 2 que a las citadas ficciones de la competencia. Especialmente malo fue el dato de este martes, 5,9 % de share y 545.000 de espectadores, apenas 3 puntos más que los documentales de La 2 y la mitad que la serie Sueños de libertad, 11,9% de share y 1.117.000 de espectadores y aún más lejos la retransmisión de la vuelta ciclista con 1.613.000 de espectadores, lo que se traduce en un 17,7%.

Unos datos que arrastran irremediablemente al espacio de Ana Rosa Quintana, que este martes marcó unidígito, conformándose con un 9,2% de share y 695.000 de espectadores, superado un día más por Y ahora Sonsoles, que lideró en su franja con un 10,3% de share y 797.000 de espectadores.

En caída libre

El diario de Jorge era la nueva esperanza de las tardes de Telecinco tras el final de Así es la vida. El talk-show consiguió unas cifras competentes en su estreno, llegando al 9,4% de share (aceptables si tenemos en cuenta que se estrenó en plenas Olimpiadas) pero nunca ha vuelto a igualarla o superarla, Desde entonces ha ido cayendo, bajando por debajo del 7% en su segunda semana y luego estabilizándose en torno al 7,7% de su quinta semana.

Aunque el de Badalona achacó estos datos a las olimpiadas de París, lo cierto es que tras el fin de la competición deportiva, apenas se ha notado una subida en su programa. Después, con ironía, lo achacó al bajo consumo televisivo de la época estival: "Ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia le diré que se debe a que es verano, y que hasta el dos de septiembre el consumo no se estabiliza y hasta entonces mejor no hablar porque patatas. A ver si cuela".

Esta semana Jorge Javier se pondrá al frente de la nueva edición de Gran Hermano con anónimos y tendrá la oportunidad de resarcirse después su complicado verano.