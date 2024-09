Paola Olmedo, la exnuera de Carmen Borrego, vuelve a romper su silencio desde la portada de Semana en una larga entrevista en la que ajusta cuentas con su familia mediática y en la que hace un ejercicio de contención digno de un experto en psicología. Porque su capacidad para tirar la piedra y esconder la mano es para nota. Esperábamos más criticas por parte de la mujer a la que han acusado de ser la muñidora del enfrentamiento entre hijo, madre, tía y prima.

Dice de su ex, José María Almoguera, que es un chico muy inmaduro y que a sus 31 años hacía una vida distinta a la suya. Sin preocupaciones. "Necesita una chica como él, yo no quiero hacer cambiar a nadie". Que ahora tienen una relación "normal" y que entre ellos no pasó nada malo. "Yo sé que si estoy con alguien y empiezo a llorar más de lo que me río sé que esa persona no es". Y que incluso se sintió aliviada cuando vio que salía con otra en la portada de la revista. "No estamos en ese nivel de amistad como para que él se suelte". Pero que tendría que haberla avisado.

Piensa Paola que su ex se va a tomar "FA-TAL" que ella conceda una entrevista (aún así la concede) y trata de no hablar mal de Los Campos. "Nunca me han tratado mal, no puedo decir que me hayan mirado mal… es solo que su modo de vida me pilló en una etapa en la que yo estaba frágil". E incluso asegura que no se llevaba mal con su suegra: "Tampoco se puede decir que entre ella y yo hubiese un conflicto porque no ha habido tiempo".

Sí reconoce el comienzo de sus males: "Reprocho a Carmen que vendiera mi embarazo. A mí no se me consultó y era yo la que estaba embarazada". "No se me respetó, no tuvo empatía como madre". Sin embargo, y aunque se confiesa rencorosa, afirma categórica que ha sido José el que ha roto la relación con su madre y que ella incluso ha intentado que se llevase bien con Borrego. Y da a entender que tampoco hablaban mucho del tema. "Él no se abre".

En resumen: los que esperen reproches y comentarios críticos o los que quieran hacer caja después (Carmen, Terelu, Alejandra) lo llevan claro. Paola es la mala de la película "porque tengo cara de mala, será" pero apenas da titulares. Eso sí, anima a Carmen Borrego a mantener con ella una conversación. "Cuando quiera, pero en privado". No como su entrevista.

Alice Campello y Morata, juntos en Madrid

Diez Minutos publica fotografías exclusivas de la expareja del verano. Desde que anunciaran su separación a través de varios comunicados a destiempo, Alice Campello y Álvaro Morata no habían reaparecido juntos. Las imágenes fueron tomadas el pasado 2 de septiembre y en ellas vemos al futbolista y la influencer llevando a sus mellizos, Alessando y Leonardo, al colegio. Los niños, de 6 años, estrenaban curso y allá que fueron sus papás a acompañarles.

Alice y Álvaro llegaron al centro escolar en el mismo coche, él conduciendo y ella de copiloto, y en las imágenes se les ve charlando de forma animada. Dice su entorno que no es la primera vez que vamos a verlos juntos. Todo por sus hijos.

Andrés Roca Rey, enamorado

Por fin vemos a Andrés Roca Rey con Marina Díaz, la mexicana con la que lleva saliendo varios meses pero con la que nunca había sido fotografiado. Diez Minutos publica la secuencia en la que vemos a la pareja en un restaurante de Ciudad Real, la neotaberna "Pura Cepa", comiendo solos y prodigándose, según la revista, "infinidad de muestras de cariño".

Según la publicación, cuando todos los comensales se fueron, el torero se metió en la barra y puso música romántica. Después, los dos salieron a la terraza del establecimiento, donde se prodigaron numerosas caricias.

¿Y quién es ella? Marina Díaz es estudiante de ITESO, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la universidad privada Jesuita de Guadalajara, México. Según Diez Minutos, está muy vinculada al mundo del toro y durante unos meses salió con Antonio Catalán, ahora retirado de los ruedos.

Marta Luisa, la primera princesa que vende su boda

Marta Luisa de Noruega ha conseguido superar a Meghan y Harry en lo que a monetización de su vida privada se refiere. Apartada de sus tareas reales desde hace años (aunque no de sus beneficios reales), ha pasado por el altar con Hola y Netflix como patrocinadores: reportaje en la edición mundial de la revista con fotos inéditas y un documental que narrará cómo ha sido su relación desde sus comienzos.

A pesar del esfuerzo de los novios por evitar filtraciones, todos conocimos los vestidos de los contrayentes casi en tiempo real y los reyes se encargaron de distribuir una fotografía oficial con sus atuendos regionales para, de alguna manera, desligarse de la exclusiva.

Eso no quita mérito a Hola, que incluye una veintena de fotos inéditas, entre las que destacan las del novio, Durek Verrett, vestido con un albornoz blanco inmaculado mientras se toma un café contemplando los fiordos o el momento en el que la novia se viste, acompañada por sus amigas, entre las que, por cierto, no está su cuñada, Mete Marit.

La revista también aporta datos inéditos, como que el príncipe Haakon, heredero al trono, leyó un pasaje de la Biblia durante la ceremonia o que la reina Sonia dio un discurso dando la bienvenida a Durek a la familia, en la que creíamos que llevaba años integrado. Lo mejor, la foto de grupo. Una fantasía para buscadores de pequeños detalles.

Cóctel de noticias

Lágrimas en el funeral de Caritina Goyanes. Las revistas rinden homenaje a la hija de Cari Lapique con imágenes del sepelio, que tuvo lugar en el Tanatorio de Tres Cantos con toda la familia desconsolada despidiendo a una mujer que ha muerto demasiado pronto. Isabel Preysler, Tamara Falcó, Eugenia Martínez de Irujo o José María García acompañaron en su duelo a los hijos de la empresaria.

Sara Carbonero despide el verano en las playas de Cádiz acompañada por Emi Huelva. La periodista entabló una fuerte amistad con la hermana de Elena Huelva, la influencer que falleció en enero de 2023 como consecuencia de un cáncer. Semana publica varias fotos de Sara y de sus hijos en la playa junto a Emi.

Irene Urdangarín y Juan Urquijo, juntos por primera vez en una celebración familiar. Hola ha retratado a la pareja mientras acudían a la fiesta de la preboda de Victoria López-Quesada, de la que es primo Juan. En el sarao también estaba su hermana Teresa, casada desde hace unos meses con el alcalde Almeida. Irene y Juan llevan ya casi un año de relación y están completamente integrados en sus respectivas familias.

La princesa Leonor inicia su formación en Marín. Hola se ha rendido a la heredera y le dedica un reportaje en el que podemos ver a la hija de Felipe VI con algunos de los uniformes que va a lucir durante el próximo año.

Se cumplen 25 años de la relación de Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo y Semana dedica un reportaje a una de las relaciones más interesantes de la Crónica Rosa. Según la revista, el noviazgo estuvo a punto de oficializarse, pero la familia de él y el pasado de Mar lo hicieron inviable.