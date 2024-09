Federico Jiménez Losantos cuenta cómo fue participar en el documental de Alaska

Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, El FesTVal, celebra estos días su XVI edición y el pasado martes acogió la presentación de Alaska Revelada, de Movistar Plus+, de la mano de la propia Alaska, la directora Pite Piñas, el productor ejecutivo de Movistar Plus+ Jorge Ortiz de Landázuri y Macarena Rey, productora ejecutiva de Shine Iberia.

Alaska Revelada es una serie documental original Movistar Plus+ en colaboración con Shine Iberia que llegará a la plataforma en diciembre de 2024 y en la que Alaska y su entorno perfilan el retrato más desconocido de la cantante, según explicaron en la presentación. La serie documental consta de tres episodios y cuenta desde su infancia en México hasta la actualidad, "convertida en un referente musical y cultural para millones de personas", dijeron.

Este jueves Alaska contó más detalles en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde además reconoció que era reacia a hacer documentales sobre su vida porque ya ha participado en Lazos de sangre o en su propio reality junto a Mario Vaquerizo. "No es cronológico, es más bien por temas y por intimidades, resolviendo un poco lo que hay alrededor", desveló.

Sobre la forma de hacer el documental habló en el festival de Vitoria: "He dicho que no muchas veces. Dije que sí a hacer este proyecto cuando me llegó la propuesta al ver que no es un documental al uso. La forma de contarlo y su punto de vista me conquistó. Además, el equipo y Movistar Plus+ me dieron la confianza para decir que sí", confesó.

Rodado durante cuatro meses en más de 30 localizaciones entre Madrid y México, este documental cuenta con el exclusivo testimonio de la cantante, su círculo más íntimo, entre los que se encuentran su madre América, su marido Mario Vaquerizo, Nacho Canut o Bibiana Fernández, y perfila el retrato más íntimo y desconocido de la artista.

Compañeros de profesión y celebridades del mundo de la cultura, el espectáculo, o el periodismo como Federico Jiménez Losantos, Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Raphael, Aitana, Ana Torroja, Topacio Fresh, Fabio McNamara y Carlos Jean, entre otros, ofrecerán también su particular visión sobre la artista.

El director de Es la mañana contó además cómo fue su experiencia participando en el documental. "El de Alaska me gustó porque era técnicamente buenísimo, es impresionante. Y luego porque las preguntas eran muy inteligentes y sutiles para buscar algo nuevo, perspectivas. Hay cosas que ya conoce todo el mundo y cosas que no, ella es una mujer discretísima. Es el único caso de un personaje de reality que oculta lo que enseña", apuntó Jimenez Losantos.

Alaska espera con ganas el resultado, ya que solo ha visto los primeros 30 minutos del primer capítulo porque "es lo único que hay montado". "Queríamos llegar al festival de televisión para presentarlo. Decidimos no hacer un grandes éxitos porque desvirtúa la idea de cómo tiene que ser un documental y hemos preferido llegar con un capítulo inacabado", contó.