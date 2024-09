Alejandra Rubio, más soberbia que nunca tras colocarse en otro programa

Alejandra Rubio ha esquivado la cola del paro tras la cancelación del programa Así es la vida, donde participaba como colaboradora. Ha sido Vamos a ver el encargado de hacerle un hueco a la hija de Terelu Campos, que podrá seguir facturando sin ponerle mucho esfuerzo gracias a la televisión hablando, entre otros temas, de la última entrevista de Paola Olmedo, exmujer de su primo José María.

En su estreno como colaboradora se mostró "muy ilusionada con este nuevo proyecto profesional" que consistirá en lo mismo que el anterior. Sobre cómo lleva la presión mediática a la que se ha visto sometida en los últimos meses, especialmente desde que se hizo pública su relación con Carlo Costanzia y inesperado embarazo, Alejandra reconoce que lo ha pasado mal: "Al principio lo gestioné bastante peor, pero según van pasando los días lo llevo mejor. La verdad es que ha sido complicado".

La nieta de María Teresa Campos reconoció que no calibró la repercusión que tendría la exclusiva sobre su embarazo que dio a la revista Hola. "En mi cabeza sigo sin ver cuál es el problema de haber dado la noticia así. Es verdad que yo no he dado exclusivas hablando de mi familia o de otros temas de mi vida, pero creo que era la mejor manera para dar una noticia así", dijo.

Sobre si tienen intención de protagonizar más portadas relacionadas con su futuro hijo, la nueva colaboradora fue clara: "No creo que vaya a conceder más exclusivas sobre el bebé. Tengo bastante claro que no quiero enseñar su cara. Nunca digas nunca, pero no creo que lo haga".

Alejandra Rubio "Lo he hablado todo en el trabajo" Reportera "¿Nos lo puedes repetir?" Alejandra" No cariño, no lo voy a repetir 150 veces" Vuelve altiva, soberbia, prepotente e igual que siempre #Niquefueramos4S pic.twitter.com/P9VfIu7Mmh — Barbie B (@Darkname300) September 4, 2024

Al finalizar el programa, los reporteros a pie de calle se acercaron a ella para hacerle unas preguntas y demostrando una vez más su soberbia, sacó a relucir su verdadera cara. Alejandra regaló a la reportera su mejor cara de asco y utilizó un tono muy grosero. "Lo he hablado todo en el trabajo, darnos [sic] audiencia. Vernos [sic] que es muy interesante, ¿vale? No, cariño, no lo voy a repetir 150 veces. Ya he dado mi opinión y no tengo nada más que decir", dijo con la más falsa de sus sonrisas.