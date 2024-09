Nacho Aragón y Bea Gimeno ya son marido y mujer. Tras 12 años de noviazgo, la pareja se ha dado el ‘sí quiero’ en Mallorca con un intenso enlace repleto de sorpresas durante tres días. Una ceremonia íntima con familiares, una preboda en un chiriguito de playa y, como punto y final, la celebración rodeados de alrededor de 400 invitados, entre ellos, los influencers más importantes de nuestro país como María Pombo y Pablo Castellano, María García de Jaime y Tomás Páramo, o María Fernández-Rubíes.

Emilio Aragón fue el protagonista de uno de los momentos más emocionantes de la celebración. "Hoy es la boda de Bea y Nacho, hoy es el día en el que se han casado los dos de blanco", comenzaba el padre del novio sobre el escenario dedicando unas palabras a la pareja. "Madre mía ya pensábamos que nunca llegaría, bendito día. Lo bueno es que yo me he librado del chaqué. No hay nada como esta bendita guayabera, de estar sudando me libré", relataba en tono melódico, para finalmente sorprender con un bonito homenaje a ‘Los Payasos de la Tele’ cantando "Susanita tiene un ratón".

Así fue el homenaje de Emilio Aragón a Miliki en la boda de su hijo Nacho con Bea Gimeno pic.twitter.com/7F4ZR3gKwd — CHIC (@ChicRevista) September 9, 2024

Por su parte, Nacho no dudo en tener un bonito detalle con su abuelo Miliki colocando como decoración en el baño de los hombres una de las icónicas fotografías vestido de payaso. Asimismo, en el baño de las mujeres la fotografía era una imagen de la abuela de Bea.

Pero no fue el único momento emotivo, los discursos de las hermanas de la pareja recogían los pensamientos más personales de los protagonistas. "El propósito no es convertirnos el uno en el otro, es reconocernos el uno al otro", reflexionaba sobre el amor Letoto Gimeno, hermana de Bea. Por su parte, Ichi Aragón, hermana de Nacho dedicó unas palabras a la novia: "No tenían bastante con el mimado de la casa que ahora tenemos dos (…) Siempre juntas: cuñada, amiga, hermana", finalizaba el relato entre aplausos.