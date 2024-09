Miki Nadal y Helena Aldea, padres de nuevo en medio de la nueva polémica con Carola Escámez

Miki Nadal y Helena Aldea han dado la bienvenida a su segunda hija, Ángela, ampliando así la familia que formaron con su niña mayor, Galatea, que nació en 2022. El colaborador de televisión anunció el nacimiento a través de un vídeo en redes sociales y aprovechó, con mucho humor, para hacer promoción del nuevo concurso que presentará en la televisión de Aragón.

El programa en el que colabora cada tarde, Zapeando, dio la noticia en directo y él quiso contar en directo cómo se encuentra su hija. "No quiero dar envidia a los padres primerizos, pero me ha salido dormilona y comilona. Aún no la he oído llorar más que un poquito para limpiar pulmones y nada más. ¡Qué día más bonito, el nueve del nueve!", desveló con una sonrisa de oreja a oreja. Además, aprovechó para confirmar que su mujer está perfectamente y que todo salió muy bien.

El humorista ha tenido un verano movido después de sufrir un accidente de coche que, afortunadamente, tan solo se quedó en un susto. Ahora disfruta de nuevos éxitos profesionales y personales dejando de lado la polémica que protagonizó Helena con su exmujer, Carola Escámez.

Ambas se dedicaron un cruce de indirectas a través de Instagram que no pasó desapercibido por sus seguidores, sobre todo cuando Carola se dio por aludida y decidió contestar a Helena. "Te conocí haciendo de padre y madre. Por entonces me fascinaba tu esfuerzo y labor porque tu primogénita se educase con unos valores familiares y honestos", escribió Helena sobre la hija en común de Miki y Carola. "Has lidiado y lidias con situaciones provocadas por una maldad huérfana de inteligencia y aun así siempre has sido un caballero con la infinita prioridad de la felicidad de tu hija", escribió Helena junto a una imagen de Miki y su hija Galatea.

"Llevas casi dos años demostrándomelo con Galatea y sé que será igual con Ángela. Eres un padre con mayúsculas. Lo que más admiro de ti es el hombre que eres en nuestro hogar. No puedo estar más orgullosa de que seas el padre de mis hijas. Eres leal, noble, sincero… Nuestro pilar. Cuidas de nosotras. Nunca fallas y siempre estás. Un gran ejemplo de cómo tiene que ser un hombre con una mujer. Un hombre bueno. Tenemos mucha suerte de tenerte. Llegan nuevos y difíciles retos, pero sé que contigo todo saldrá bien. Te queremos", escribió la mujer de Nadal.

Carola Escámez, muy enfadada, decidió publicar un texto de respuesta a pesar de que no es muy dada a entrar en enfrentamientos públicos. "Hablan porque saben que siempre guardo silencio, como todos estos años. Hablan porque saben que estaré callada por respeto a una menor y juegan con esa baza. Hablan porque saben que no me defiendo, ni ataco en redes sociales y porque no necesito tener likes, ni robados posados, ni fama, ni caer mejor o peor. No voy a eventos, excepto que sean de amigos, no doy exclusivas, ni filtro cosas inciertas por detrás. Me dedico a mis hijas, familia y amigos", escribió la exdeportista.

"Recordad que quienes hablan públicamente y filtran (contando su versión), son quienes pasan tiempo (poco, por cierto) con mi hija mayor. Imaginad qué oirá de esos adultos sin público, en privado, de su madre. Aterrador para una estabilidad emocional de un menor", concluyó.

Cabe recordar que la separación de Miki Nadal y Carola Escámez fue muy desagradable, sobre todo después de que el humorista fuera condenado por un delito leve de vejaciones hacia su exmujer.