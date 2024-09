Selena Gomez revela que no puede tener hijos: "Hay personas maravillosas dispuestas a hacer subrogación o adopción"

"Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos", revela la actriz y cantante Selena Gomez en una entrevista a la revista Vanity Fair, de la que es portada. "Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que tuve que lamentar durante un tiempo", ha confesado.

La protagonista de Solo asesinatos en el edificio siempre ha compartido su ilusión por formar una familia en varias entrevistas. "No es precisamente como lo imaginé, pensaba que me sucedería como le sucede a todo el mundo", comenta. "Me parece una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a hacer subrogación o adopción, que son dos posibilidades enormes para mí. Me hizo sentir muy agradecida por las otras salidas para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé", comenta sobre su futura decisión para ser madre.

Durante sus cinco años de soltería, antes de conocer a Benny Blanco, ya reflexionó sobre su decisión de tener hijos a los 35 años: "Y pensé: 'Bueno, si esta es la onda, entonces, ¿qué es lo más importante para mí? La familia'".

En diciembre de 2023 comenzó el noviazgo de la actriz de 32 años y el productor de 36. "Nunca me habían querido de esta manera. Él ha sido una luz que lo ha iluminado todo en mi vida. Es mi mejor amigo. Me encanta contarle cada detalle", define Selena a su pareja. Pese a estar muy enamorada, la actriz ha sido contundente con su decisión en un futuro como pareja. "Quiero que él siempre sea él mismo. Yo siempre quiero ser yo misma. No voy a cambiar mi nombre, pase lo que pase. Soy Selena Gómez. Eso es todo", sentencia.