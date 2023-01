Selena Gómez responde a las críticas tras su comentado cambio físico

La aparición de Selena Gómez en el hotel The Berverly Hilton de California durante la ceremonia de los Globos de Oro generó multitud de reacciones en las redes sociales. La actriz y cantante, que estaba nominada por su papel en la serie Solo asesinatos en el edificio, se dejó ver luciendo un espléndido vestido de Valentino. Sin embargo lo que llamó la atención de los presentes no fue su look, sino el cambio que había sufrido su cuerpo y su rostro.

Después de recibir cientos de mensajes ofensivos, Selena ha contestado en redes sociales con un rotundo texto donde resta importancia al hecho de haber ganado peso: "Estoy un poco más gorda porque me divertí durante las vacaciones", ha escrito. Aunque también se habló duramente sobre los retoques que se habría hecho el rostro, la artista ha preferido no contestar.

Ella prefiere centrarse en el dulce momento que está viviendo: el éxito de la citada serie emitida en Disney plus y donde comparte cartel con actores como Steve Martin o Martin Short, y su romance con Andrew Taggart, uno de los componentes de ‘The Chainsmokers’, con el que hace poco se la vio yendo al cine juntos o jugando a los bolos.

Selena también ha confesado que sufre bipolaridad: "Voy a ser muy abierta con todo el mundo sobre esto: he estado en cuatro centros de tratamiento. Creo que cuando empecé a llegar a la veintena fue cuando empezó a oscurecerse de verdad, cuando empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, tanto si era muy bueno como si era muy malo". Esta enfermedad la llevaba a sufrir fuertes cambios de humor, pasando en minutos de la euforia a la frustración. Además, le dificultaba el sueño y era incapaz de dormir durante días, lo que le afectaba a su estado físico y anímico.

La actriz trata de llevar su enfermedad de la mejor manera posible y ha aprendido a vivir con ella para que no le afecte en su trabajo o relaciones sentimentales. Por este motivo, no está dispuesta a que las redes sociales cuestionen o critiquen sus cambios físicos.