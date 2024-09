Michu, exnovia de José Fernando, víctima de una brutal agresión en plena calle

Hacía meses que no teníamos noticias de María Rodríguez, más conocida como Michu. Tras su sonada ruptura con José Fernando Ortega, su embarazo y su posterior aborto, la andaluza se alejó de los medios de comunicación, se centró en su trabajo, en sus redes sociales y en la crianza de la hija que tiene en común junto al hijo de José Ortega Cano. Sin embargo en las últimas horas Michu ha vuelto a ser actualidad tras ser víctima de una brutal agresión en plena calle.

Fue ella misma la que relató en sus redes sociales que había sufrido un percance que la había llevado a urgencias: "Estoy bajo los efectos de la medicación", dijo, desatando una oleada de comentarios de sus seguidores que querían más explicaciones sobre lo que había ocurrido. Sin dar más información, la ex de José Fernando agradeció la preocupación y no volvió a hablar del tema hasta horas más tarde.

El youtuber Ricky García fue el primero en desvelar el motivo real por el que Michu había tenido que recibir asistencia sanitaria: había sido víctima de una brutal agresión por parte de una examiga después de meses recibiendo amenazas. Horas después era ella la que daba más detalles en TardeAR: "Estoy que es lo importante", comenzó, señalando que había llegado a temer por su vida: "Esto continúa porque yo tengo que seguir llevando a mi hija al colegio y hoy no ha ido. He hablado con servicios sociales y le voy a trasladar de centro".

La razón de este cambio es debido a los problemas con una antigua amiga: "Yo estoy amenazada (...) Esta mujer y yo hemos sido amigas desde siempre. Yo le hacía de modelo en su tienda de uñas. En marzo comenzó la discusión porque yo tenía una cita y pague la mitad, pero con lo del aborto no estaba bien y no fui. No me quiere dar el dinero ni otra cita, así que quería que se quedara con el dinero, pero que me quitara todas las citas y la de mi madre. A partir de ahí vienen las amenazadas", contó. "Ella me conoce y no soy niña de pelea. Con todo este tema, cuando la niña acabó el cole, me fui a Mallorca y en este tiempo ha seguido recibiendo amenazas", añadió sobre lo ocurrido en estos meses.

"Ayer subo una foto de que mi hija es la primera en llegar al colegio. Al ir a la parada del autobús veo que me sigue un coche con dos chicas y me increpan, yo intimidada, me acerco al coche para hablar. Me hace unas preguntas, le respondo y me comenzó a dar patadas (...) Empecé a ahogarme, el corazón a tope y me fue al médico, me tuvieron que hacer un electro. Tengo un 38% de discapacidad, ellas no son conscientes de los problemas del corazón que yo tengo", añadió, explicando sus problemas de salud y el miedo que le genera volver a llevar a su hija a la escuela: "Tengo parte de lesiones y todo porque estuve dos horas en el hospital con taquicardias y arritmias".

Michu sospecha que el odio de su antigua amiga viene motivado por la publicidad que hecho de otro local de uñas que no es el suyo: "Sospecho que es eso, porque mi prima tiene un local de uñas y le he dado publicidad (...) Tuvimos una discusión y lo escuchó una clienta porque lo tenía en manos libres y yo no lo sabía. Yo hice comentarios pero no he ido a hablar con sus clientes", aclaró, visiblemente afectada y medicada por lo ocurrido.

Aunque por el momento no va a dar más explicaciones, Michu ha asegurado que volverá a hablar de tema cuando se sienta más fuerte: "Quiero explicarlo todo bien".