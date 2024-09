Joaquín Sánchez celebra el 18º cumpleaños de su hija Daniela, que sale con un jugador del Betis

Joaquín Sánchez y Susana Saborido están de celebración ya que su hija Daniela acaba de cumplir 18 años. "Hoy te haces mayor, mi vida. Disfruta la vida con amor y respeto. Te quiero mucho", escribió el futbolista en su perfil de Instagram el pasado domingo con una bonita foto de ambos. Además, publicó un vídeo de la joven soplando las velas de su tarta de chocolate rodeada de su familia en el que le anima a pedir un deseo y ella bromea diciendo "que tú vuelvas a ser futbolista".

Su madre Susana también tuvo palabras de amor para ella a través de las redes sociales. "Hoy te haces toda una mujer. Cada día me sorprendes más con ese corazón tan noble y con esa humildad que nace de ti. Feliz vuelta al sol, mi vida", escribió. Una dedicatoria que se suma a la de su hermana Salma, que ha cumplido 14 años tan solo un día después.

La joven, que recientemente cerró su etapa escolar, es una apasionada del Betis, el equipo donde su padre fue leyenda durante tantos años. "Es horrorosa, como vive el fútbol, lo que sufre con su Betis", contó Joaquín en el programa La penúltima y me voy. "No puedo sentarme, me pongo a dar vueltas, a chillar", reconoció ella. De hecho, su corazón también está ligado al equipo verdiblanco gracias a su novio Javi Sánchez, que juega en las categorías inferiores.

Su popularidad en redes sociales va de la mano de Tiktok, donde tiene 300.000 seguidores que han llegado gracias a su simpatía y a los vídeos que comparte con su familia, especialmente bailando con su padre. Aunque se desconoce cómo enfocará su vida laboral, lo cierto es que su perfil de Instagram es el de toda un influencer con más de 70.000 seguidores e incluso tiene ya representante.