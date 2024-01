Susana Saborido defiende a Joaquín de los insultos de un cuarteto del carnaval de Cádiz

Susana Saborido ha salido en defensa de su marido Joaquín Sánchez tras escuchar el cuplé interpretado por el cuarteto Punk y circo, la lucha continúa, en la primera sesión de cuartos de final el Carnaval de Cádiz de este año. La agrupación le dedica calificativos como "facha", "graciosillo" o "machista" e incluso se refieren personalmente a la propia Susana algo que no ha encajado con humor su esposa, que ha reaccionado en redes sociales algo molesta. .

"No sé si lo debo decir pero yo a Joaquín lo mataba. Representa todo lo que odio: graciosillo machista y facha. Para colmo el notas es del Betis, amigo de Curro Romero, de Bertín Osborne, de [José Manuel] Soto y de Pablo Motos, el de El Hormiguero", cantan, antes de rematar con "qué asco de sociedad, no comprendo cómo ese tío puede caerle bien a la gente con los chistes de la Edad Media, no tiene dos dedos de frente. Pues a pesar de todo lo que he dicho la mujer me cae más malamente".

Yo a Joaquín lo mataba

representa todo lo que odio

graciosillo, machista y facha. (...) No comprendo como ese puede caer bien a la gente

con los chistes de la Edad Media

no tiene dos dedos de frente.#COAC2024C1 pic.twitter.com/Lt1GZGlli8 — Olatz Zubia Zeberio (@Olatz_Zu_Ze) January 26, 2024

Saborido no lo encajó con humor y reaccionó en redes sociales algo molesta. En un vídeo publicado en Instagram, la mujer asegura que "en Carnaval de Cádiz es maravilloso, con unos artistas y unos compositores para quitarse el sombrero". "He tenido la suerte de ir muchos años y disfrutar como una enana, siempre y cuando se ha hecho desde el respeto, Me quedo con lo que he vivido siempre en Cádiz", añade, pero prefiere "borrar este tipo de cuartetos que lo único que hacen es insultar a mala leche".

"No me ha parecido ni oportuno, ni bonito, ni adecuado. Nunca le vamos a caer bien a todo el mundo, eso es indiscutible, es normal, pero un poquito de delicadeza", pide tras sentirse insultada por el cuarteto del Gago. "Desde el corazón, que en esta vida podáis conseguir solo una mínima parte de lo que ha conseguido Joaquín Sánchez Rodríguez. Ustedes sois ese asco de sociedad", sentencia.