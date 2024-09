Meghan Markle, la duquesa difícil a quien llaman "dictadora con tacones"

Este fin de semana ha sido noticia Isabel Pantoja por sus éxitos y no por sus respuestas airadas a la prensa. Como han comentado, por lo visto Isabel había discutido con Agustín Pantoja en el avión y lo pagó con una periodista que la sigue siempre. Como es habitual en sus conciertos, Isabel lo dio todo en su concierto de Tenerife donde hizo algunas referencias a su familia, en esta ocasión a su nieta Carlota, y como ya es habitual, Isabel subió al escenario a otra cantante, Ana Guerra, que le agradeció a Isabel por "abrir el camino a las mujeres".

Isabel no gestiona bien sus emociones ni está bien para gestionarlas, por eso no debe sorprendernos sus silencios o su aislamiento. Isabel sigue buscando un espacio en Madrid para tenerlo como cuartel general. Para el director de Es la Mañana, acudir a un hotel no deja de ser una habitación, donde no se controlan los pasillos y te pueden espiar o controlar cuando llegas, algo que a ella le puede inquietar.

Meghan Markle vuelve a ser noticia, en esta ocasión con las últimas informaciones en The Hollywood Reporter, a la duquesa de Sussex la llaman "la dictadora con tacones", que es capaz de mandarte un correo con exigencias a las 5 de la mañana y que tiene un club de agraviados o de supervivientes de los Sussex que han ido desapareciendo/despidiendo de sus vidas. Como han recordado nuestros colaboradores, toda la familia, a excepción de la madre, la han puesto de vuelta y media.

Kate ha reaparecido de nuevo pero a Federico Jiménez Losantos lo que le ha llamado la atención es el hecho estético del príncipe Guillermo que entre la mala cara que tiene y esa especie de musgo como barba que se ha dejado parece el profeta Isaías.

En la familia Mohedano-Jurado se está hablando de una posible desavenencia porque no se han reunido con motivo del cumpleaños de Rocío Jurado, pero es que nunca se ha hecho "quedada" en el cumpleaños de la cantante, pero sí en otras fechas señaladas como aniversarios como el aniversario del fallecimiento de la cantante o el día de la virgen de Regla. Una actitud que, como ha recordado Jiménez Losantos, contrasta con la de Rosario y Lolita Flores, donde por encima de todo está el respeto que se le ha tenido porque nunca pillas a un familiar que hable mal de Lola Flores.

Y sobre hombres que siguen haciendo su vida, el rey Federico de Dinamarca sigue haciendo su vida de soltero de vida de soltero de jueves a lunes, mientras que de Genoveva seguimos sin tener noticias, al igual que de la nueva masajista de Bertín Osborne, ante la cual Fabiola ha comentado que "no tendría vida si me tuviera que hablar de todas". Sin duda, es mejor tomárselo con humor.