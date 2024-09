Sofía Cristo carga contra Susanna Griso, la prensa y su hermano: "Que se pudra en la p*** cárcel"

Mañana tensa para Sofía Cristo la de este jueves, que como colaboradora de Espejo Público se tuvo que enfrentar a las preguntas sobre las fotografías íntimas de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos que su hermano Ángel Cristo Jr. vendió a una revista holandesa. Aunque en un principio trató de mostrarse entera y confirmó con rotundidad que esta acción tendrá "consecuencias legales muy graves" para él, lo cierto es que revivir esta historia no ha sido plato de buen gusto para ellas.

Sofía confesó que alguna vez han tenido la preocupación de que Ángel pudiera hacer públicas esas fotos pero nunca pensaron que llegaría tan lejos. Siempre que ha necesitado dinero, amenazaba con venderlas. "Mi madre no se merece esto, es una forma de maltrato absoluta y directa", dijo en el plató de Antena 3 y cree que las reacciones que están teniendo estas instantáneas a nivel mediático están siendo "brutales". "Hoy es el último día que comento esto", confesó.

A día de hoy Sofía sigue negando la extorsión que su madre recibiera dinero del Estado ni que su madre fuera premiada con programas de televisión para comprar su silencio, algo que no termina de convencer. De hecho, para ella es un insulto que se siga cuestionando el talento de su madre como artista y se enfrentó a Susanna Griso por negar que su madre cobrara tan solo 800 euros por cada programa de cocina que Bárbara Rey presentó en Canal Nou. "Fuentes de la Generalidad Valenciana me han dicho que eran unas cifras más elevadas", dijo la presentadora. "¿Entonces mi madre miente? Porque tu lenguaje verbal, Susanna, dice que mi madre miente", se quejó Sofía, añadiendo "tú te puedes creer lo que tú quieras".

Ataques a Ángel y la prensa

La hija de Bárbara Rey cree que Ángel Cristo Jr. es "capaz de cualquier cosa". "Mi hermano lo único que sabe hacer es sacarnos el dinero y aprovecharse de nosotras porque nunca ha hecho nada más en la vida", aseguró.

Los abogados de la artista ya han advertido de que Ángel podría haber cometido delitos de revelación de secretos, atentado contra el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen y tendrá que responder ante la justicia, algo que desea Sofía: "Ojalá se pudra en la puta cárcel", espetó, dejando un largo y tenso silencio en plató que solo se rompió cuando insistió en que no volverá al programa.

Sofía Cristo explota durante su intervención en Espejos Público tras la publicación de las imágenes de su madre con el rey pic.twitter.com/PzAdNmu5Jy — Alba Medina (@Srtacotilleo) September 26, 2024

Además dijo que nadie en este país se ha atrevido a publicar esas fotos y por eso se fue al extranjero y aprovechó para cargar contra la prensa española. "Vosotros sabéis muy bien a través de quién lo ha hecho, si sabéis todo. Vosotros sabéis tantas cosas, lo que pasa es que contáis lo que queréis", añadió, provocando una reacción en Gema López que le contestó: "Eso es una guerra tuya con los medios".

Para calmar los ánimos Susanna Griso le pidió que no se enfadara pero el malestar de Sofía se veía de lejos: "¿Que no me enfade, no? Que está todo bien, que tu madre es una chantajista. Me dices que estamos en el mismo barco pero luego ‘tu madre ha robado dinero de los españoles’ de una manera muy sutil", se quejó, exigiendo que se defienda a Bárbara Rey en el programa.