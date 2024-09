Gran expectación por el regreso de Pamela Anderson, a cara lavada y sin filtros

Pamela Anderson llegó el pasado jueves al Festival de Cine de San Sebastián en medio de un nube de fotógrafos y expectación por su regreso a la interpretación. La actriz canadiense presenta The Last Showgirl, un film dirigido por Gia Coppola con el que desprenderse de las etiquetas que arrastra como mito erótico de los 90.

La cinta forma parte de la sección oficial del festival y ya hay quien augura una lluvia de nominaciones para su protagonista. Anderson interpreta a una experimentada bailarina de 50 años que debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Así, se debate por saber qué hacer a continuación en una vida marcada también por su papel de madre, que a veces pasa a segundo plano.

The Last Showgirl fue presentado en el Festival de Toronto y ahora aterriza en San Sebastián para deleite de los fans de la actriz. Una Pamela Anderson a la que el ojo público no está acostumbrado se presenta ante todos a cara lavada y sin filtros, dispuesta a mostrar su verdadera cara dentro y fuera de la pantalla.