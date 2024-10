Bárbara Rey y Juan Carlos I: las filtraciones que ya se filtraron hace 30 años.

La polémica Bárbara Rey y el rey Juan Carlos sigue estando de actualidad, sobre todo porque muchas de estas informaciones ya se filtraron hace 30 años. El director de Es la Mañana ha recordado la portada de la revista Época donde se habla por primera vez de Marta Gayá como "la dama del rumor", amiga fiel que nunca ha pedido nada, todo lo contrario de Corina Larsen que sí le ha hecho chantaje y quién ha llevado al rey emérito a los tribunales. Mientras, Bárbara Rey, y como dicen en los pueblos, todavía anda en coplas y ha sido la más pardilla porque nunca le sacó nada.

Mientras Ángel sigue insistiendo que él ha hecho las fotos, la verdad es que las imágenes las hizo el hermano, algo que está escrito y publicado desde hace años, al igual que fue Juan Alberto Perote quien acude a casa de Bárbara a buscar las grabaciones realizadas por el hermano. La única novedad en todo este asunto es que Ángel tiene que mantener su chiringuito con un material que no es suyo, y donde lo importante es quien está mercadeando con ello, que es el hijo y la gente que le representa.

Alejandra Rubio y Gabriela Guillén también han sido protagonistas de la Crónica Rosa por aclarar información. Alejandra, porque fue pillada mientras mantenía una discusión con Carlo Constanzia, porque los dos son anti medicamentos, aunque su relación sigue viento en popa. Y por otra parte, Gabriela Guillén que confirma lo que ya contó la semana pasada a Es la Mañana y es que Bertín no conoce a su hijo en persona.

Para que no le preguntaran sobre este tema, Bertín no acudió a la boda de Ana Cristina Portillo, hija de su ex mujer Sandra Domecq, y solo acudió al convite. Para nuestras colaboradoras, las tres hermanas de la novia no destacaron por su buen gusto a la hora de vestir destacando que fue la novia quién hizo las telas de los vestidos de sus hermanas.

La prensa británica continúa con el culebrón de Mohamed Al-Fayed, ya que según The Mirror, quien fuera mayordomo de Diana, Paul Burrel, asegura que la princesa también tuvo que soportar salidas de tono del magnate egipcio y que quiso propasarse con ella:"quiero que te cases con mi hijo porque en la tradición egipcia el padre va primero. Voy a acostarme contigo", llegó a decirle.