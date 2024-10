El cineasta Pedro Almodóvar ha asegurado que "hay un gesto egoísta" en el hecho de ser padre ya que cree que existe una vinculación entre "engendrar un hijo" y querer "traer al mundo a alguien y que sea una prolongación de una estirpe". A ojos del director de cine, el hecho de formar una familia tiene tintes de egoísmo, aunque reconoce que "luego en España, especialmente en lo que llaman la España vaciada, no hay gente". Algo para lo que, cree, la solución está en la inmigración.

"Sí creo que en engendrar un hijo propio hay un gesto egoísta, el hecho de traer al mundo a alguien y que sea una prolongación de tu propia estirpe", ha explicado el cineasta en una entrevista a Vanity Fair. "Yo ahora mismo no traería ningún ser al mundo", ha continuado recordando que en su "etapa bisexual" tenía "mucho cuidado" para evitar el embarazo cuando tenía "una aventura con una mujer" ya que este era un "un mundo lleno de injusticia".

Sin embargo, según el reciente ganador del León de Oro de Venecia por La habitación de al lado, tuvo "envidia" de su hermano cuando este tuvo hijos. Por entonces, él tenía 40 años y ya era "solamente homosexual", por lo que "no tenía la ocasión de engendrar un nuevo ser". "La idea se me pasó bastantes veces por la cabeza, pero inmediatamente lo rechazaba, porque yo no llevaba una vida como para tener un niño", ha sentenciado sobre su intención de ser padre, que se desvaneció por completo porque ya es "un abuelo.

La inmigración, solución a la España Vaciada

Asimismo, ha relacionado este tema con el problema de la España Vaciada con la inmigración ya que, aunque considera que ser padre es "egoísta", reconoce que "luego en España, especialmente lo que llaman la España vaciada, no hay gente". "Pues ese problema enorme que parece que tenemos con la inmigración, en lugar de un problema debería ser una solución", ha recalcado.

De este modo, el cineasta ha animado a "abrir las puertas" a la inmigración para solucionar el problema de la España Vaciada, aunque ha especificado que él daría libertad a los inmigrantes que llegasen a combatir la despoblación para que se instalasen donde quisiesen,

"Yo, que nunca he tenido vocación política, si pudiera abriría las puertas a todos los inmigrantes. Les diría que buscaran el lugar que les guste para vivir. Porque, si no, pronto este será un país de viejos", ha aclarado Almodóvar.