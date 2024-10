Bárbara Rey manda un mensaje a doña Sofía tras la publicación de sus demoledores audios

Bárbara Rey está avergonzada de sus palabras del pasado sobre doña Sofía. Ella misma se ha disculpado por ello tras la publicación de unos incendiarios audios en los que mantiene una conversación con el entonces rey Juan Carlos I, grabadas hace tres décadas, y donde hablan sin tapujos incluso de la reina Sofía, a quien el monarca califica de "cuadrada y muy recta" y donde confirma que su relación familiar terminó tras el nacimiento del rey Felipe.

En estos demoledores audios también se escucha a la vedette opinando sobre la emérita: "He sido odiada por la Reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme", dijo la de Totana en los audios publicados en exclusiva por Okdiario en los que mantiene una conversación con Hortensia Blázquez, amiga y madrina de Ángel Cristo Junior y una de instigadoras del presunto chantaje a la corona.

Apenas unas horas después de la publicación de estos audios, Bárbara Rey se ha disculpado públicamente con doña Sofía a través de nuestra compañera Beatriz Cortázar: "Todo esto era innecesario, hacen un daño tremendo a la reina y lo lamento mucho", ha dicho la vedette a la periodista.

Con este gesto confirma que está tremendamente arrepentida, pues no quería que la emérita se viera de nuevo salpicada por una historia que para ella estaba enterrada.

Según la colaboradora de esRadio, Bárbara no se encuentra bien y la publicación de estos audios le han provocado "un disgusto enorme": "No se encuentra bien. Le ha dado un disgusto enorme escuchar esta parte, y no por don Juan Carlos sino por la reina. Le ha hecho especialmente daño y está intentando recomponerse. Se ha quedado muy mal", ha confesado Cortázar. Recordemos que recientemente sufrió una subida de tensión cuando se encontraba en casa de su hija, Sofía Cristo, por la que incluso la DJ tuvo que llamar al 112.