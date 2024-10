Joaquín Sánchez y Susana Saborido forman un sólido y simpático matrimonio que se ha convertido en popular pareja en televisión: desde el pasado 5 de septiembre presentan en Antena 3 el programa "Emparejados", con participación de personajes conocidos (lo han sido Jesulín de Ubrique y María José Campanario) a los que se une el público invitado a la grabación. Y más adelante ya Atresmedia, productora que los tiene contratados en exclusiva, emitirá el docudrama "Capitán de América", un viaje en caravana de ambos junto a sus dos hijas por el Oeste de Estados Unidos, Los Ángeles y San Francisco. Llevan diecinueve años casados y dan la imagen de ser muy felices.

Ninguno de los dos pudo pensar que un día iban a ser estrellas de la televisión, en cometidos muy alejados de sus ocupaciones: él un reconocido futbolista y ella, una simple ama de casa. Por supuesto que Joaquín Sánchez Rodríguez fue quien en el hogar era quien concitaba la admiración de miles de seguidores, sobre todo del Betis, su equipo del alma, aunque también jugó en el Valencia y el Málaga y fue en cincuenta y una ocasiones centrocampista internacional, aplaudido goleador. Había nacido el 21 de julio de 1981 en El Puerto de Santa María.

Ya viviendo en Sevilla conoció a una oriunda de la capital de la Giralda, Susana Saborido, tres años menor, presentados por un amigo común. Como en tantas otras similares ocasiones, a las primeras de cambio a ella le cayó fatal Joaquín, tomándolo por un presumido, por culpa de su popularidad. "Demasiado espabilado – dijo ella para sí -, quien lo mismo me enamora y luego se va por donde ha venido". Pero resulta que poco después de ir paso a paso en el noviazgo se casaron a los tres años, en 2005. En una ceremonia en El Puerto de Santa María, llena la iglesia de invitados y curiosos. Tendrían dos hijas, Daniela, ahora con dieciocho años, y Salma, de trece. Joaquín confesaba al inicio de su ya citado programa "Emparejados", que lo que le llamó primero la atención de Susana fueron los tobillos. Un rasgo más de su constante sentido del humor. Porque el genial futbolista es ante todo, un hombre lleno de simpatía que cuenta chistes a destajo y no deja de sonreír en todo el día, yo creo que hasta que se acuesta. Se dice que en momentos difíciles del Betis, en el vestuario, Joaquín era quien alentaba a sus compañeros con su peculiar bonhomía.

Esa permanente gracia que tiene Joaquín no pasó inadvertida para los responsables de un programa de televisión, "La penúltima y me voy", del que llegó a ser presentador, ante la sorpresa que él mismo no pudo disimular. Era 2023, temporada en la que ya había colgado las botas para siempre, tras recibir un multitudinario homenaje.

Como quiera que aquel debut en la pequeña pantalla alcanzó buena audiencia, ya después durante dos temporadas se convirtió en entrevistador de importantes personajes en el espacio "Joaquín el novato". Se reveló con su naturalidad y don para la improvisación, salpicando los diálogos con sus ocurrencias y cuchufletas, sin que el programa perdiera por otra parte seriedad.

Y he aquí que su esposa, Susana Saborido, comenzó a aparecer como colaboradora de "El show de Bertín", programa semanal de Canal Sur (emitido con retraso en Telemadrid), donde fue adquiriendo práctica suficiente para ser una espontánea tertuliana en cuestiones de actualidad y temas de la prensa rosa o simplemente de conversaciones coloquiales. Y así lleva varias temporadas.

Como quiera que en "Joaquín el novato" se sucedían escenas familiares del futbolista con su esposa e hijas, Susana Saborido alcanzó un grado de simpatía junto a su marido y la productora les ofreció ser los animadores del ahora en antena "Emparejados".

Hemos sabido que en el mes de julio el matrimonio emprendió viaje a Norteamérica con sus hijas y a bordo de una caravana recorrieron como decíamos la costa Oeste. Amén de serles una ocasión pintiparada para disfrutar de unas originales vacaciones, un equipo de televisión iba captando las impresiones de esa familia y cuanto les iba sucediendo en la travesía. Será un programa aún sin fecha de emisión con el título "Capitán en América".

El patrimonio de la pareja es elevado. Ya lo tenía en sus tiempos de jugador Joaquín, ahora incrementado por las intervenciones suyas y de Susana en televisión. Mantienen varias empresas con las que facturan cifras millonarias. Hasta la fecha han estado viviendo en un chalé en Mairena del Aljarafe, al sur de Sevilla, pero van a instalarse en otra mansión situada en una parcela de seiscientos metros situada en Gelves, pueblecito sevillano donde naciera el legendario Joselito el Gallo. Joaquín no ha dejado de ser un activo del Betis: es propietario de un paquete de acciones del club, al que asesora periódicamente sobre cuestiones de fichajes.

A través de sus propias confidencias, nos hemos enterado, por ejemplo, que Joaquín, para estar más fotogénico, se sometió a un trasplante de cabello. Y acerca de su intimidad con Susana, también sabemos que duermen en una cama de dos metros y medio. Confiesan que discuten como cualquier pareja, pero lo olvidan enseguida. En casa, las sonrisas y risas no dejan de producirse. Sólo que allí no cobran y en televisión se están forrando.