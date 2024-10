Nuevo feo de 'Hola' con la reina Letizia: "Les falta poner un primer plano de un poro"

La revista ¡Hola! lleva este miércoles a portada una fotografía de la reina Letizia al natural, sin peinar ni maquillar, saliendo de un restaurante madrileño al que acudió a comer el pasado 2 de octubre, justo cuando se anunció que no viajaría a Jordania con Felipe VI. Se trataba de un plan privado, de ahí que la Reina no le diera mayor importancia a su imagen, en el que intentó pasar desapercibida "con una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados en sus apariciones oficiales", dice la revista.

Muy llamativa la publicación de las instantáneas por parte de una revista más que acostumbrada al uso del photoshop y que Federico Jiménez Losantos calificó en la crónica rosa de Es la mañana de "anticonstitucional". "Hola opta por la institución de langostino y la casa de Grecia mientras a la reina de España le saca una foto que ni su peor enemigo. Es descarado", apuntó el director del programa, ya que justo debajo anuncian el enésimo reportaje elogiando a los hijos de la infanta Cristina en la boda de Teodora de Grecia.

"Al lado de un súper reportaje con la petarda francesa que no se entera absolutamente de nada -en referencia a Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I a la que Hola entrevistó la semana pasada-, defensora de Campechano", dijo. Para Jiménez Losantos, el trato a doña Letizia comparado con el que le dan a la reina emérita es cuestionable: "¡Qué guapos son los de Grecia, qué filtros le ponen a la reina Sofía, que ya no es reina. ¿La de España? Les ha faltado poner un primer plano de un poro".

Según el director de Es la mañana, el problema puede venir porque la Familia Real no mandó un mensaje de felicitación a la revista por su 80º aniversario: "Esto es aposta y me temo que es porque no mandaron un mensaje. Publicasteis una portada que era ‘La princesa de los contrastes’ y a Hola se le olvida que la gente se acuerda de sus portadas".

Isabel González coincidió en que las imágenes "son chocantes" y "nada cuidadas". Para Jiménez Losantos, "están jugando como si esto fuera un juego y no lo es". "Hola tiene las mejores fotos y el mejor papel del mercado. Es casi imposible sacarle una mala foto a la Reina y lo has conseguido, coges y la sacas en medio de este escaparate de corrupción que es Campechano en Sangenjo y los griegos en Grecia", añadió.