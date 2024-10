Los espías y audios que rodean a Bárbara Rey y a Juan Carlos I: ¿Es verdad? ¿Es verosímil?

¿Todo esto es verdad? ¿Y si no es verdad o es mentira, es verosímil?. La verdad es que todo lo que está sucediendo es para estar atónitos, sobre todo con el episodio del helicóptero producido en Cantora, lugar de apariciones, motos que se ponen en marcha, fantasmas de otras habitaciones, cosas que nadie ve pero que dicen que están ahí, sin olvidarnos que todavía no se ha descifrado la muchedumbre que pasa por el sofá de Cantora…

El helicóptero debe ser una fantasía recurrente y que da juego, porque la última ha sido la de Sara Montiel, ya que cuentan que el rey bajaba mucho en el helicóptero para que hubiera olas en la la piscina de su casa...

Para el director de Es la Mañana, este es un tema que ya se nos ha ido de las manos y que "todo esto acaba contra el Rey Felipe y la Reina Letizia, es de cajón. Y esta es la primera parte, que es ir a lo trillado, que a la gente le suena y cuando llegue la cuestión de fondo, la de Sánchez. Cuando lleguemos a ese punto, que no está tan lejos, entonces ya está abonado en terreno. Es decir, tapar la corrupción del gobierno cargándose al jefe del Estado".

Otro de los aspectos que han llamado la atención ha sido el blanqueamiento que se está haciendo de Cristina de Borbón, y la forma de tratar otras noticias. Tenemos por una parte el reportaje con texto y fotos de Laurence Debray con todas las loas y alabanzas, incluso con mucho desconocimiento, mientras que sacan una foto de la reina Letizia que no es tanto la foto sino el porqué. Está claro que no tiene interés informativo pero sí estético, pero lo llamativo es que el fotógrafo sabe con quién está pero no da esa información.

Ayer fue la despedida de Enrique Ponce de la plaza de toros de Valencia en la que destacó la interpretación del himno de Valencia por parte de Francisco, en el día de la Comunidad Valenciana. La grada se llenó de famosos, desde la infanta Elena, a toreros como Miguel Báez, Javier Conde, Pepín Liria. En el callejón estaba el padre de Enrique y el de Ana, a quienes Enrique les dejó el capote de paseo con la Virgen de los Desamparados. Ahora que se retira de los ruedos, ¿qué llegará primero, la boda o el bebé?