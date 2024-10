Las cuatro casas millonarias de Penélope Cruz y Javier Bardem

Una de las parejas más icónicas del cine español, Penélope Cruz y Javier Bardem, no solo han destacado por sus brillantes carreras, sino también por llevar una vida relativamente discreta fuera de las cámaras. A pesar de ser figuras reconocidas a nivel mundial, la pareja ha sabido mantener su privacidad, algo que ha generado mucha curiosidad sobre los lugares que han elegido para invertir en su patrimonio.

Madrid es su refugio, aunque ambos actores han pasado gran parte de su carrera trabajando entre Europa y Estados Unidos, su vinculación con España sigue siendo fuerte. Penélope y Javier tienen dos residencias en Madrid, la ciudad que los vio crecer profesionalmente. Uno de los hogares de la pareja está ubicado en una zona exclusiva y tranquila de la capital, ideal para su estilo de vida reservado. Esta propiedad ubicada entre los municipios de San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo les permite mantenerse cerca de sus raíces y disfrutar de su tiempo con familiares y amigos cercanos. Sin embargo, esta vivienda no es la única propiedad de la pareja, ya que han ampliado su patrimonio con la compra de una vivienda en pleno centro de la capital. Este piso está situado en la calle de O'Donnell, en la sexta planta de un añejo edificio madrileño.

Al mismo tiempo esta zona les permite tener unas vistas privilegiadas al parque más emblemático de Madrid, El Retiro. Esta zona es una de las más caras de la capital, según como ha publicado el portal inmobiliario Gilmar "es el tercer distrito con mayor nivel adquisitivo, con una media de 58.956 euros anuales per cápita".

En algunas ocasiones, la pareja ha señalado que la elección de Madrid no es una casualidad, ya que la capital española es el centro de muchas de las actividades profesionales y personales de ambos actores. Además, Penélope y Javier han expresado el deseo de que sus dos hijos, Leo y Luna, crezcan conectados con la cultura española.

La mansión de Los Ángeles

Sin embargo, como muchas otras estrellas internacionales, los Bardem-Cruz también tienen una residencia en Los Ángeles. La ciudad californiana es un lugar clave para su carrera en el cine, pues ambos han participado en numerosos proyectos de Hollywood como No Country for Old Men o All the Pretty Horses. En Los Ángeles, la pareja cuenta con una mansión de los años 50 situada en la calle Devlin Place, muy cerca de Sunset Bulevar. Una vivienda de una sola planta construida en 1956, cuenta con tres grandes dormitorios con baños en suite, un jardín con piscina exterior, y otra más pequeña climatizada.

Un cálido chalet en Las Bahamas

Las Bahamas ha sido su lugar de vacaciones desde 2010, cuando adquirieron una gran casa suspendida en el aire y en primera línea de una playa privada. Un chalet de 371 metros cuadrados que cuenta con siete dormitorios, tres cocinas, nueve cuartos de baño, jacuzzi y jardín.

Las cuatro viviendas de lujo que definen el patrimonio de inmobiliario de los Bardem-Cruz asciende a 10 millones de euros entre todas las propiedades, sin contar con su gran fortuna que asciende a 91 millones de euros.