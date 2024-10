Los secretos de Juan Carlos I que sí se contaban durante su reinado

Felipe González y Alfonso Guerra fueron ayer entrevistados por Susana Griso y cuando les preguntaron sobre los audios del rey Juan Carlos y Bárbara Rey, hubo cierta tensión en su reacción, como si fueran ajenos a ello, como si González no hubiera estado 13 años en el Gobierno y Guerra, 10 en la vicepresidencia: "No es serio, hay un huracán destruyendo el mundo, hay una guerra en Ucrania, en Oriente Medio, ¿vamos a estar de verdad perdiendo el tiempo, tenga mayor o menos importancia, en chismografía? yo no pierdo el tiempo". Como ha recordado Federico Jiménez Losantos, es curioso que tampoco haya querido responder a quien era la X de los Gal.

Llevamos una semana donde en cualquier evento que se tercie, la pregunta obligada a cualquier mujer es preguntarle si ha estado con Juan Carlos I. Si hace pocos días era el turno de Isabel Gemio, ayer le tocó a Bibiana Fernández: "No es verdad y ya está".

Los Reyes presidieron ayer la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, que destacó por la actitud de Urtasun, que no aplaudió a Julián López "El Juli", cuando recibió su premio. En palabras de Jiménez Losantos "cuando estás en un acto oficial, con el Jefe del Estado, tienes que comportarte y no ser un patán, y si no, no vayas".

El Juli, educado como es, no dijo nada y posteriormente, en redes sociales apeló a la educación del ministro: "Feo detalle en una persona de su situación y responsabilidad".

Para el director de Es la Mañana, la única pareja que le parece llamativa e interesante es la de Melania Trump y Carlos III de Inglaterra y su relación epistolar, al menos es lo que cuenta Melania en sus memorias, publicadas este martes en EEUU con su nombre como título. Lo que empieza con una nota de agradecimiento se convirtió en una relación epistolar en 2019 ya que a los dos les une el compromiso con el cambio climático.

Ayer Kate Middleton reapareció por sorpresa en un acto privado por primera vez desde la quimioterapia, acompañando por sorpresa al príncipe Guillermo a un acto de carácter privado, donde visitaron a las familias de los niños apuñalados el pasado 29 de julio mientras tomaban clases de baile.

Bárbara Rey ayer recuperó la locuacidad y grabó varios vídeos en Instagram, el primero delante de un salmón con espárragos diciendo que poco a poco está saliendo adelante y el segundo, desde la peluquería.