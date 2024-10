La Fiesta Nacional que destacó por los inclasificables atuendos de algunas ministras

Nuestra compañera Isabel González ha sido premiada con la Antena de Oro de Radio, cuya gala de entrega será el próximo 16 de noviembre en Aranjuez. La propia Isabel ha preguntado qué debía ponerse para el evento, a lo que nuestras colaboradoras y el director de Es la Mañana le han sugerido que no vaya de estampado de tapicería a lo "Gastón y Daniela" como Pilar Alegría en el desfile de la Fiesta Nacional.

Porque el desfile dio para mucho en cuanto a nivel estilístico, a pesar de que muchas políticas intentan, por su vestuario, no parezca que es un día de fiesta. Desde Yolanda Díaz "la fashionaria" pasando por la ministra Mónica García, que iba de funcionaria y con el pelo encrespado. Isabel Rodríguez, una de las peores vestidas, al igual que María Guardiola o Pepa Millán. La mezcla de tantas cosas es horrible y en estos actos lo que funciona es el monocolor, teniendo en cuenta que es un acto de día y en otoño.

Ha muerto Mayra Gómez Kemp a los 76 años después de sufrir un accidente doméstico la semana pasada y por el que tuvo que ser ingresada ya que, además, estuvo más de 18 horas en el suelo sin poder incorporarse hasta que recibió ayuda. Sin duda una vida marcada por la televisión, la salud y un amor de medio siglo con Alberto Berco. Para Jiménez Losantos, Mayra ha sido una persona muy querida y con la que no se le ha hecho justicia

Beatriz Cortázar ha hecho una entrevista a Gabriela Guillén ya que inaugura su centro de belleza y estética, un local de 160 metros en el barrio de Salamanca. No ha pedido ayuda a nadie (ni tan siquiera El Turronero o a Bertín), sino que ha solicitado un préstamo ICO asegurando "que me he empeñado hasta las pestañas pero estoy feliz porque quería dar este paso y no quedarme con la duda toda la vida". Asimismo ha contado que tiene formación en higiene buco dental y trabajó cinco años en Adeslas, además de formarse en técnicas de masaje en Filipinas y microblanding.

Ha querido recalcar que su casa y su teléfono están a la disposición de la familia de Bertín y que no quiere que su hijo sufra. También confirma que Bertín no está costeando ni un duro del niño y que confía en la justicia.