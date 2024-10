José Luis Martínez-Almeida se lamenta por su paternidad tardía: "No puedo tardar mucho"

José Luis Martínez-Almeida fue el invitado de la nueva entrega de A solas con..., el podcast de Vicky Martín Berrocal. Una charla relajada y sincera donde el alcalde de Madrid se abrió como nunca, a pesar de que nunca ha rechazado a hablar de su vida personal, sobre todo desde que se casó con su mujer, Teresa Urquijo, para la que solo tiene buenas palabras.

"¿Qué tiene Teresa?", le preguntó la presentadora. "Te lo diría de otra manera: ¿Qué no tiene? Para mí, lo tiene todo. Cuando la veo, es tranquilidad, es mi refugio en la vida. Tengo una persona que siempre va a estar conmigo y que siempre me va a apoyar y espero que ella piense lo mismo", dijo muy orgulloso sobre su mujer.

Antes de pasar por el altar, la vida amorosa del regidor madrileño era un completo misterio y como ya había confesado en alguna ocasión, se había resignado a encontrar el amor. "He tenido otras novias pero sabía que había una persona por ahí fuera. Dije una frase que me captaron los periodistas y enseguida se interesaron: ‘en esto de ser soltero conviene no precipitarse pero tampoco resignarse’, pero mira, al final llegó", reconoció.

Ahora que cumple medio año de casado, Vicky le pidió que se pusiera nota como marido. "Eso te lo tiene que decir Teresa", bromeó. "Trato de ser el mejor marido posible y estar a su altura, lo cual no es fácil con una vida complicada. Ella también tiene un trabajo exigente y mis compromisos político y sociales llenan la agenda, pero ahora valoro que el tiempo que estamos juntos sea un tiempo de calidad", añadió antes de afirmar con rotundidad que se ha casado con Teresa "para toda la vida".

Una de las preguntas más recurrentes tiene que ver con su futura paternidad y aunque Almeida confiesa que le encantaría ser padre, es consciente de que serlo con casi 50 años será diferente. "No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre abuelo", dijo entre risas. "Nosotros ponemos de nuestra parte pero esto nunca se sabe. Me encantará ser padre. Me hubiera gustado serlo con más tiempo porque que sé que por una pura cuestión biológica me voy a perder cosas de mis hijos. No voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo", reconoció, aunque será muy feliz el día que suceda.

Precisamente, Almeida tiene un bonito recuerdo de sus padres, a los que ha tenido que despedir en los últimos años y cuyo fallecimiento le marcó mucho. "Lo pasé muy mal con mi padre en 2012 ,que fue de repente, y con mi madre en 2019. Ella tenía una enfermedad y estaba complicado. Entonces yo estaba de candidato y ella decíaa que no se quería morir sin ver a su hijo de alcalde. No me vio por tres meses", se lamentó, ya que era el "ojito derecho" de su madre.