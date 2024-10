Irene Montero señala a Pelayo Díaz por su deseo de recurrir a la gestación subrogada

Irene Montero vuelve a señalar públicamente a los que no piensan como ella. En este caso, su víctima ha sido Pelayo Díaz, colaborador de televisión e influencer que asistió a los premios Best Forbes a los mejores creadores de contenido y donde respondió a la pregunta de su supuesta paternidad. El concursante de Masterchef Celebrity sale desde hace años con su pareja, Andy McDougall, y siempre han mostrado su deseo de convertirse en padres.

Durante el photocall, Pelayo negó a Marta Riesco que estén esperando un hijo tal y como dijo María Patiño. "Está pensando pero no ejecutado", dijo la reportera, algo que confirmó pero confesando que de momento es un gasto que no se puede permitir. "Me faltan unos euros. Si tienes suelto, igual podemos...", bromeó.

El vídeo de la entrevista se hizo rápidamente viral y la exministra de Igualdad lo utilizó para su propio interés político. "La explotación reproductiva no es legal en España y está reconocida como una forma de violencia contra las mujeres. Decir entre risas "me faltan unos euros, si tienes suelto" es una forma insoportable de banalizar la violencia y vulneración de derechos de mujeres e infancia", escribió ante sus más de 700.000 seguidores en Twitter.

La explotación reproductiva no es legal en España y está reconocida como una forma de violencia contra las mujeres. Decir entre risas "me faltan unos euros, si tienes suelto" es una forma insoportable de banalizar la violencia y vulneración de derechos de mujeres e infancia https://t.co/4SmyleoYIw — Irene Montero (@IreneMontero) October 16, 2024

El tuit ha generado todo tipo de reacciones pero las críticas son transversales: desde los que le recuerdan su lamentable legado como Ministra hasta sus antiguos votantes, que le recuerdan que cuando formaba parte del Ejecutivo no derogó la Instrucción del 5 de octubre de 2010 "por la cual se permite registrar bebés comprados en el extranjero" como recoge el Ministerio de Justicia, "sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución".

Hace tiempo que Pelayo blindó sus redes sociales para evitar la oleada de críticas a las que, en cambio, está más que acostumbrado. De momento ha decidido ignorar las palabras de Montero y limitarse a agradecer a Forbes el premio que le otorgaron como reconocimiento a su trabajo en moda,