Emotivo momento el que se vivió este jueves en la segunda edición de Informativos Telecinco: la presentadora Isabel Jiménez dio paso a un vídeo en el que su amiga Sara Carbonero abría por primera vez su corazón públicamente y hablaba sobre sobre cómo vivió el cáncer.

Hasta ahora, Carbonero se había mantenido discreta en todo lo relativo a su enfermedad, evitando pronunciarse al respecto: "Cáncer, una palabra de la que he huido durante años", reconoció entre lágrimas. "No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla", continuaba la periodista en su discurso pronunciado en la gala benéfica ELLExHope, que tuvo lugar este miércoles en Madrid.

La ex de Iker Casillas confesó que se quedó "en shock" tras recibir la dura noticia por parte de sus médicos: "Era terrible, yo tenía 35 años, una vida sana, no entendía nada". Con estas palabras, la periodista pretende no solo reivindicar que se siga investigando contra esta enfermedad sino también "dar un impulso a todas las mujeres" que lo están sufriendo: "Quiero destacar a mi familia, a mi madre y a mi hermana, que quizá han sido las personas que más han sufrido conmigo", dijo, añadiendo en su agradecimiento a algunas amigas y compañeras de profesión como Isabel Jiménez: "Mi amiga Isabel es la persona que más horas de hospital ha compartido conmigo".

Al volver del vídeo, la presentadora fue incapaz de continuar hablando y fue su compañera Ángeles Blanco la que tuvo que despedir el informativo emplazando a la audiencia a la edición del día siguiente.

Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco, se emociona tras dar la noticia de su amiga Sara Carbonero hablando de su cáncer. El periodismo también es humano💓 pic.twitter.com/Gq4dN0RDaY — Adrián Ro (@adrianromerotv) October 17, 2024

Su amistad no está rota

Este momento conmovedor que no tardó en viralizarse en redes sociales, donde alabaron la gran amistad que existe entre las periodistas y de la cuál presumen siempre que tienen ocasión apoyándose en los eventos que protagonizan. Así también callan los rumores que hablaban de un posible distanciamiento entre ellas, debido a un tenso episodio ocurrido en una de sus últimas apariciones públicas juntas.

En mitad de una ronda de preguntas de los reporteros, se le preguntó a Sara por su ruptura con Nacho Taboada. Ante las evasivas de la periodista, Isabel Jiménez trataba de desviar el tema preguntando sobre sus hijos: "Tampoco quiero hablar de mis hijos, o sea que...", le respondía Carbonero, visiblemente molesta.

A pesar de todo, no pudo evitar enfrentarse a las preguntas sobre su relación con el músico. Fiel a su estilo, no entró en detalles, afirmando: "Sabéis que yo de esas cosas nunca, nunca, nunca hablo. Y está todo muy bien y yo estoy contenta". Una respuesta tajante donde la presentadora dejó claro que sigue muy feliz respecto a su vida personal.