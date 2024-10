Isa Pantoja narra la "traumática" visita al ginecólogo con su madre: "Querían saber si era virgen"

Isa Pantoja se sentó este viernes en el plató de ¡De viernes! para explicar la decisión que ha tomado respecto con su madre Isabel Pantoja: ha asumido que esta ya no está en su vida y que, probablemente, nunca más estará: "He perdido por segunda vez una madre".

Sin embargo, esto no fue lo más impactante, pues la joven narró un episodio traumático con su madre cuando todavía era menor de edad que dejó sin palabras a todos los colaboradores. A los 17 años tuvo una relación con un chico: "Mi pared daba a la habitación de mi tío y es mi tío el que avisa a mi madre, le dice 'la niña habla mucho por las noches con alguien, ten cuidado', entonces es cuando pasa lo del ginecólogo".

Isa va al especialista acompañada de su hermano y la que entonces era su pareja: "Kiko me dice que quiere saber si yo he perdido la virginidad y el medico le dice '¿cómo?' y él le dice que quiere ver si sigo siendo virgen". En esa primera consulta, "el ginecólogo le dijo 'yo no puedo hacer eso por ética, si quieres llévala a otro sitio porque no lo voy a hacer'" y entonces la familia decidió acudir a otro profesional.

"De la misma forma en que entro, me llevan en el coche a un segundo médico y esta vez no voy con mi hermano, viene mi madre y Dulce", explicó la joven. "Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía que hacer... Dice el médico 'efectivamente ya no es virgen', recuerdo a mi madre y es lo único que recuerdo, a día de hoy es muy traumático porque en ese momento yo no entendía", narraba Isa entre lágrimas.

A raíz de entonces "sucedió algo" en Cantora que la traumatizó más, pero Isa dejó claro que no está dispuesta (por el momento) a hacer público: "No quiero hablar del tema, no lo voy a hacer" porque "para mí es un tema súper doloroso, son episodios que me pasan a cámara lenta y no me siento preparada para reproducir esas cosas".

La reacción de Kiko Rivera

"Vas a ver a ese que te ha puesto a caer de un burro y a mí no", decía entre lágrimas Isa Pantoja en su entrevista este viernes en el programa de Telecinco hablando de la ausencia de su madre en la operación que tuvo hace unas semanas de apendicitis y haciendo referencia a la polémica visita de la tonadillera a su hijo tras sufrir el ictus.

Muy emocionada, Isa desveló episodios traumáticos que vivió de pequeña y que a día de hoy no ha superado, como cuando su hermano le llevó al ginecólogo con tan solo 17 años para saber si había perdido la virginidad.

Lo que nadie esperaba es que Kiko Rivera rompiese su silencio tras la entrevista de su hermana. Aunque hace años está alejado del foco mediático, ha querido responder públicamente a Isa.

El hijo de la tonadillera ha compartido varios stories en los que ha definido el victimismo, una clara referencia a su hermana: "Forma de agresividad consistente en atacar a los demás acusándoles de ser los causantes de nuestro sufrimiento".

De esta manera, parece que el dj no está de acuerdo con el testimonio que su hermana ofreció en televisión y piensa que lo único que hizo fue victimizarse al expresar el trato tan diferente que vivió en su casa de pequeña respecto a él.