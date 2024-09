Julián Muñoz se despide con una entrevista póstuma en la que destroza a Pantoja

El fallecimiento de Julián Muñoz ha supuesto un duro golpe para sus hijas Elia y Eloísa, así como para Mayte Zaldívar, que en los últimos años había podido arreglar sus diferencias después de su controvertida separación por su romance con Isabel Pantoja que tantas horas acaparó en los medios de comunicación. El que fuera alcalde de Marbella murió este martes debido a su cáncer de pulmón, una enfermedad que arrastraba desde hace años, sin embargo esto no ha supuesto su adiós definitivo pues este miércoles Telecinco emitió una entrevista póstuma concedida a Santi Acosta y el programa De viernes donde habla "sin miedo" sobre todas sus polémicas y, por supuesto, de su relación con la tonadillera.

Con poca autocrítica y mucho señalamiento a la cantante, Julián habló sobre los escándalos políticos que lo llevaron a prisión, así como el distanciamiento con su familia, su mujer y sus hijas, un momento que considera "el peor error de su vida": "A mi era una tía que me había parecido siempre muy sensual, muy sexi", dijo sobre Pantoja y el comienzo de su relación. "Todos los años le decía a mi amigo que le quería traer a las fiestas, pero era muy caro. Pedí el teléfono de ella a mi secretaria y me dieron el de María Navarro. Hablo con ella: 'Oye, mira, quiero que Isabel sea la imagen de Marbella'. Yo buscaba lo que buscaba, me dieron su número y la llamaba todos los días. Yo a la 'Panto' la conquisté por teléfono", aseguró.

Durante su mandato como alcalde de Marbella la relación con la cantante se fue estrechando llegando a hablar "hasta 12 horas por teléfono": "Hablamos de amor y dinero (…) Cuando hago a Isabel Pantoja imagen de Marbella no había hablado con ella de dinero y me acojoné. Entonces le digo a Pepito Aviones que le pusieran a un avión nuevo el nombre de Marbella y que pusiera de imagen a Isabel Pantoja (…) Me puse el mundo por montera", relató, recordando todos sus movimientos para captar la atención de la artista.

A partir de ese momento, los rumores sobre una posible relación extramatrimonial se filtran a la prensa, aunque él insistía en que su matrimonio estaba bien, su aventura con Pantoja cada vez que se hacía más intensa: "Un día fui al Tívoli y echó a todo el mundo. Me quedé ella y yo solos y ahí fue donde hubo el achuchón, un buen meneo (…) En marzo de 2023, en la Candelaria me fui a su habitación, Mayte ya se olía la tostada, sabíamos a lo que íbamos y fue un encuentro tierno, dulce, maravilloso, recreándonos el uno el otro, sin tiempo, y con una gran carga sentimental y erótica".

Cargando contra Pantoja el peso de sus decisiones, Julián marcó ese momento como "el comienzo del fin": "Hasta ese momento estaba enamorado. Desde entonces estaba completamente encoñado y la buscaba como un adolescente con la testosterona por las nubes. Era una obsesión, como a los 20 años, se me fue la olla y fue mi perdición".

"Se quedó con el dinero"

En el año 2006 Julián Muñoz es detenido por varios casos de corrupción por lo que fue condenado a 20 años de cárcel, lo que terminó enfriando su relación con la tonadillera, confirmando ella misma la separación en el año 2009. "Entre unas cosas y otras, 80 0 90 millones, yo le daba a ella dinero todos los meses y no preguntaba por los gastos nunca", señaló Julián sobre el dinero que "le costó" el romance.

"’La Pera' cuando se coge, se coge vacía, se amuebla entera por mí, yo lo pague. Monté un estudio de grabación que me costó 60 millones, cuando empezamos con el tema del cante yo monté una oficina en Puerto Banús, la oficina de la empresa de Isabel Pantoja que pagaba yo, 3.000 euros al mes", recordó Julián. "Tenía una ganadería de caballos de pura raza español, los fundió, tenía mi coche, lo fundió, se llevó hasta mi 'Range Rover' que yo tenía (...) Se quedó con el dinero, con todo mi dinero, no tenía nada cuando salí de la cárcel, ya se había pulido todo. Incluso 'La Pera', yo no me he llevado ni una peseta de ahí, ni un solo mueble, ni el estudio de grabación, solo mi ropa".

"¿Qué hizo con el dinero?", preguntó el presentador, a lo que el recientemente fallecido contestó: "Me ha costado todo el patrimonio": "Poco o mucho se lo quedó enterito, no me dejó aquí nada de nada. Con la perspectiva del tiempo, ¿en qué coño estaría yo pensando? Cambié las rosas por espinas. Isabel Pantoja me dejó tirado".