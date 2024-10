Las viejas rencillas de Bertín Osborne y su padre, fallecido a los 96 años

El pasado viernes, 18 de octubre, fallecía en Madrid Enrique Ortiz, padre de Bertín Osborne, a la edad de noventa y seis años. Fue enterrado en la intimidad, incinerados sus restos en el cementerio de Tres Cantos. Es más que probable que esa decisión haya sido tomada por el propio cantante, evitando así que a su alrededor se desatara un aluvión de cámaras, lo que nos resulta muy comprensible. Padre e hijo estaban muy unidos aunque en el pasado no fue así.

Enrique Ortiz López-Valdemoro, nacido en 1928, era VIII Conde de Donadío de Casasola y VII Conde de las Navas, títulos que es más que probable herede Bertín. Se casó con María Teresa Osborne y Marenco, también de raíces aristocráticas, pues era nieta del II Conde de Osborne. Ella falleció en 1991, lo que produjo en Bertín un doloroso episodio del que tardó tiempo en recuperarse. A esos ancestros había que especular asimismo con que bien por parte materna o paterna, éste también pudiera descender del conquistador del Perú Fracisco Pizarro, según en alguna ocasión se dijo en su entorno familiar.

Norberto Juan Ortiz Osborne, madrileño de nacimiento aunque siempre, de adopción, se sintió jerezano hasta la médula, fue en su juventud muy rebelde, lo que le supuso enfrentarse a menudo con su padre. Quien ahora ha dejado de existir siempre le conminaba a que no dejara sus estudios y se centrara en licenciarse en alguna carrera provechosa. A lo que el futuro cantante hizo oídos sordos: se fue con dieciséis años fuera de casa, ocasionando en sus progenitores una penosa decepción.

Decidido a buscarse las lentejas por su cuenta, marchó a Estados Unidos, fue familiarizándose con la lengua inglesa, que después practicó también en Inglaterra, en tanto se aficionaba a las canciones country, interpretándolas con buen estilo, No obstante, su irrupción en la música pop melódica no se produjo hasta 1981, después de un itinerario laboral durante varios años, que lo llevó a trabajar en Sofico, vendiendo apartamentos, poco antes de que esa empresa se arruinara. Vendió seguros, pasó por una consignataria de buques y terminó representando una compañía de caldos jerezanos.

Su tío Javier, periodista, lo ayudó al saber que Bertín quería ser cantante. Mediterráneo fue su primer aldabonazo popular. Y en adelante, no sin dificultades, se convirtió en un galán de éxito como intérprete romántico que luego combinó con su faceta de presentador en televisión. Guapo, idolatrado por miles de admiradoras, seductor de conocidas féminas, bien remunerado por sus muchos contratos ya no sólo en España, sino en Hispanoamérica, fue cuando su ruptura familiar, especialmente con su padre, fue aminorándose, aunque Bertín sentía una punzada en su corazón herido el hecho de que su progenitor no acudiera a su boda con Sandra Domecq.

Pelillos a la mar. Ya olvidadas aquellas rencillas, padre e hijo fumaron la pipa de la paz. Y hasta se intercambiaban confidencias sentimentales, como cuando Bertín recordaba que aquel le ponía al tanto de las novias que iba teniendo. Recuerdo a mi amiga, la actriz sevillana Eulalia del Pino, que compartía una buena amistad con don Enrique.

De tal palo, tal astilla, reza el antiguo refrán. Y si Bertín es uno de los conquistadores con una larga biografía amorosa, quizás fue herencia genética. Su padre, ya viudo, residía en Madrid en las inmediaciones del estadio Bernabéu, él y Bertín forofos del once merengue. Se veían muy a menudo. Ha estado siguiendo la evolución de la enfermedad paterna hasta que le ha llegado la muerte tras una vida longeva y feliz.