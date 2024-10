Mario Vaquerizo recibió ayer el alta hospitalaria y ya se recupera en casa con los cuidados de Alaska, quién ha hablado con el programa.

Mario se encuentra bien, ha pasado buena noche gracias a la medicación a pesar de que al sentarse o levantarse ve las estrellas. El proceso será largo y hay que tener paciencia porque las vértebras tienen que soldar. Además tiene que revisar la vista ya que de cerca no vé bien. Teniendo en cuenta que apenas puede hacer nada, el director de Es la Mañana le ha sugerido que el mundo podcast no estaría nada mal, algo a lo que Alaska ha dicho que quizás es el momento de iniciarle.

Alaska ha querido agradecer a todo el personal sanitario del Hospital de Cáceres su buen hacer con Mario, y nos ha contado que los médicos le han dicho que al estar delgado y con músculo eso le había salvado la vida, porque este mismo golpe con peso y en alguien que no tiene músculo, es mortal.

Para Alaska fue una situación horrible porque no estaba en España y desde la distancia todo es más difícil de gestionar. Afortunadamente, ya ha conseguido quitar la tensión desde que está en casa con él, y ya solo se trata de una cuestión de tiempo y paciencia.

Chabelita sigue, ahora desde el programa en el que trabaja, explicando su infancia a lo "Oliver Twist" para seguir contando su verdad y contestar a su hermano.

Para nuestros colaboradores, no podemos comparar a Chabelita con un hijo que ha dicho que su madre en el mejor sitio en el que puede estar es la cárcel, o que no sabe si su padre es su padre o que le han robado la herencia.

Paquirrín vuelve a la carga contra su hermana en sus redes sociales con nuevas reflexiones: "No somos indispensables en la vida de nadie. Todo sigue su rumbo, contigo o sin ti. Dicen que el mejor momento de nuestra vida es cuando no nos interesa la vida de nadie y no nos importa lo que piensen los otros".

Kiko quizás no se ha dado cuenta que ya no interesa mediáticamente, lo único que interesa es lo que le pasa a Isabel Pantoja o, como ha dicho Jiménez Losantos, salvo que si no le hacen otra "herencia envenenada".

Hemos conocido el fallecimiento del padre de Bertín Osborne que tuvo lugar el pasado viernes a los 96 años y que no trascendió hasta ayer por deseo del fallecido porque, al parecer, era alérgico a la prensa del corazón y a los medios. Aquí se demuestra que el que no quiere, no sale en la foto.

Ya se ha admitido a trámite la demanda civil que Bárbara Rey ha interpuesto en los Juzgados de Marbella contra Ángel Cristo Jr por presuntos delitos de vulneración del honor, derecho a la intimidad, revelación de secretos, injurias y calumnias por las declaraciones que el joven ha hecho en diferentes medios de comunicación sobre ella en el último año. Mañana tendremos la exclusiva de la boda de la boda de Ángel y Ana Herminia. La pregunta es saber si veremos muchas referencias al mundo del circo en esa boda, aparte del circo que han montado…