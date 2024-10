Tenso encuentro de Valeri y Escassi en el juzgado: "No tengo miedo a nada"

Álvaro Muñoz Escassi y Valeri Cuéllar, la mujer transexual que precipitó la ruptura del primero con María José Suárez, se vieron las caras en los Juzgados de Plaza de Castilla este miércoles. En la primera jornada de una guerra judicial que se prevé larga, Escassi ha ratificado la denuncia por extorsión que interpuso contra la colombiana el pasado junio, después de que presuntamente y según la versión del andaluz, le chantajease con hacer pública su infidelidad si no le pagaba 1.500 euros.

Mientras que Escassi se ha mostrado parco en palabras tanto a su llegada a los juzgados como a su salida, limitándose a confirmar que confía en la Justicia, Valeri no ha dudado en atender a la prensa y contar, al detalle, cómo ha sido su reencuentro con el concursante de Masterchef Celebrity.

"La cosa ha ido muy bien. Hoy teníamos los dos la ratificación", explicó a Europa Press. Ella también ha ratificado la denuncia que ha puesto a Álvaro por un presunto delito de revelación de secretos por relatar en el plató de ¡De Viernes! que se dedicaba a la prostitución, amparándose en que el sevillano ha vulnerado su derecho al honor y a la intimidad.

"Todo perfecto y no tengo miedo a nada. Ya todo quedó, desahogada y todo excelente", añadió, dejando claro que no teme en absoluto que la Justicia pueda condenarla. Eso sí, ha aclarado que su cara a cara no ha sido por un delito de "extorsión, sino por amenaza", confirmando que tiene "todas las pruebas" para defenderse.

Y aunque el ex de María José Suárez asegura que no le ha llegado la demanda de Valeri, esta ha asegurado que "se ha admitido a trámite y le llegará la notificación en cualquier momento". Sobre qué pretende conseguir, la colombiana ha preferido no entrar en detalles, aunque sí ha revelado que pide al jinete "por los daños que ha hecho conmigo. Estoy estresada".

Su encuentro con Álvaro en el interior de los juzgados, como ha contado, ha sido del todo menos amigable: "Yo mirando a un lado y él a otro", desveló, confirmando que no se dirigieron la palabra en ningún momento. "No volteé a mirar. No sé qué actitud puso ni nada, entonces no sabría decir", dijo a los reporteros.

La colombiana no ha querido revelar si ha hablado con María José Suárez, con la que tendría buena relación, ni si la modelo le ha escrito para desearle suerte en su guerra judicial contra Escassi. "De eso no quiero hablar", zanjo antes de marcharse.