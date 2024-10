Emotiva carta de Alaska tras la grave caída de Mario Vaquerizo

El pasado sábado 19 de octubre, Mario Vaquerizo vivió uno de los peores sustos de su vida. El artista se encontraba realizado una actuación musical junto a su grupo Nancys Rubias en el festival Horteralia cuando, tras subirse a una plataforma giratoria, tropezaba y caía al foso golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento. Inmediatamente fue asistido e ingresó en el Hospital Universitario de Cáceres donde le realizaron numerosas pruebas para descartar problemas graves, pues el golpe había sido en una zona muy delicada.

"Jamás había perdido el conocimiento. Me desperté en medio del camerino con todos mis amigos llorando. Perdí la visión también, ahí tomé conciencia de lo realmente grave que era. Tengo fracturas en las vértebras, algo de lo que venía padeciendo últimamente. La propia caída genera un líquido que te invade la retina y no ves. Veo un poquito nublado", dijo Mario en su primera intervención en el programa TardeAR, presentado por Ana Rosa Quintana, y donde habitualmente acude como colaborador.

Su mujer Akaska, que el momento de caída se encontraba fuera de España por motivos profesionales, no se pudo trasladar para estar junto Mario, sin embargo, estuvo muy pendiente de su estado y lo recibió en Madrid un día después, tras recibir el alta. Así lo contó ella misma en Es la mañana de Federico: "Mario se encuentra bien, ha pasado buena noche gracias a la medicación a pesar de que al sentarse o levantarse ve las estrellas. El proceso será largo y hay que tener paciencia porque las vértebras tienen que soldar. Además tiene que revisar la vista ya que de cerca no ve bien", dijo, además de agradecer a los servicios médicos la rápida actuación.

Reconocimiento que ha vuelto a remarcar en una carta abierta que ha publicado en las últimas horas en su cuenta oficial de Instagram: "La semana pasada estábamos así, en el Bar Cock celebrando el cumpleaños de nuestra amiga Teresa Nieto. El domingo toda esta pesadilla me pilló fuera de España (gracias querida Alessia Putin por aguantar y compartir los nervios por regresar). Estamos en ello, con paciencia, poco a poco, con ratos malísimos y otros mejores. Pero estamos que es lo importante", comienza el texto, en el que confiesa que están siendo unos días muy complicados y que aún tiene el susto en el cuerpo. "Gracias por los mensajes, las llamadas… qué bonito ver vuestro cariño. Yo le cuento a Mario, que todavía no ve y no puede leer. Y ahora, a curarse del susto y del golpe", ha añadido la cantante sobre su marido, que aún no ha recuperado del todo la visión.

Un emotivo mensaje que se ha llenado de comentarios de compañeros de profesión y seguidores como la directora Laura Caballero, Máximo Huerta, Silvia Abascal, Beatriz Cortázar, Secun de la Rosa o Valeria Vegas.