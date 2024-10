Paz Padilla recuerda a su hermano en redes sociales: "Mi corazón llora como Cádiz hoy"

Paz Padilla atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la inesperada muerte de su hermano Luis, conocido cariñosamente como "El Trompeta". El pasado 22 de octubre, la familia se reunió en Zahara de los Atunes, Cádiz, para darle el último adiós en una ceremonia privada y lejos de los medios. En medio de este dolor, Paz ha encontrado consuelo en su tierra natal, donde ha compartido sus sentimientos en redes sociales con un emotivo mensaje.

Aunque reconoce el profundo dolor de esta pérdida, Paz insiste en no dejarse arrastrar por la tristeza. "No me puedo dejar arrastrar por la tristeza, pero mi corazón llora como Cádiz hoy", expresó, acompañando sus palabras de un vídeo del paisaje andaluz. La actriz y humorista asegura que intenta recordar a su hermano desde el amor y los buenos momentos compartidos, a pesar de la dureza de esta despedida: "Sé que tengo que recordar con amor, que tengo que empujar mi gran molino, pero la vida de nuevo me clavó las uñas y cada vez lo hace más profundo".

Paz también habló sobre el camino que deberá recorrer, un sendero ya conocido para ella, quien ha pasado por pérdidas significativas en los últimos años, incluyendo las de su madre y su marido. "Sé por dónde tengo que transitar, agarrarme a su amor, a los 55 años que pasamos juntos de felicidad y buenos momentos", comentó, dejando claro que su fortaleza radica en los recuerdos que guarda de Luis.

Además, Padilla quiso responder a las críticas de quienes interpretan su alegría como falta de duelo. "Muchos pensáis que porque me río no lo amaba, pero os aseguro que él era alegría, como doña Lola, nuestra gran fuente de sabiduría", explicó, defendiendo la importancia de recordar a su hermano desde la alegría y no desde la tristeza.

Para mantener vivo su recuerdo, Paz ha decidido hacerse un tatuaje de una trompeta en la muñeca, un símbolo que representa su vínculo con Luis. Con un mensaje lleno de cariño, concluyó: "Como ella, me volveré a levantar y oiré acordes de una trompeta en mi corazón, y sé que me vas a volver a sacar del agua antes de que la marea me arrastre, como hiciste cuando era niña. Te quiero, mi hermano del alma. Avanza".