Pedro de Borbón-Dos Sicilias, primo de Felipe VI, entre los voluntarios para quitar el barro en Valencia

Pedro de Borbón-Dos Sicilias se ha desplazado hasta la provincia de Valencia para ayudar a limpiar las calles de los municipios afectados tras el paso de la DANA. El duque de Calabria, primo de Felipe VI, se enfundó las botas de agua y no dudó en aportar su granito de arena para quitar el barro días después de la accidentada visita de los Reyes a Paiporta, dejando una imagen que dio la vuelta al mundo.

En unas fotografías publicadas en las redes sociales vemos a Pedro de Borbón junto a un amigo y un grupo de personas limpiar las calles y depositar los desperdicios en varios contenedores. Como el resto de vecinos y voluntarios, la jornada concluyó dejándole lleno de barro hasta el cuello.

Hijo del infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias -uno de los hombres más cercanos al rey Juan Carlos hasta su fallecimiento en 2015- y la princesa Ana de Orleans, es además buen amigo del Rey y un habitual en las recepciones en el Palacio Real.

Pedro es ingeniero agrónomo y desarrollador de piensos específicos para especies cinegéticas, además de propietario de La Toledana, la finca que explota para el cultivo y monterías situada en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). En una entrevista en Expansión reconoció que se dedica al campo "desde niño" porque era su sueño, un amor inculcado por sus padres.

"Empecé profesionalmente con 22 años, cuando convencí a mi familia para arrendar La Toledana. Pedí un crédito para comprar maquinaria agrícola y pagar a mi primer empleado. Los comienzos no fueron fáciles, había mucho trabajo y un solo vehículo para todas las tareas. Siempre que podía me subía al tractor, unas veces con Juan, el tractorista, para aprender de él y otras para ayudar. Más de uno se sorprendió al verme al volante del John Deere. Nunca se me han caído los anillos a la hora de trabajar. Aquí en el campo siempre se ha dicho que un perito sabe más que un ingeniero y, si el perito se sube al tractor, más aún", confesó, dejando clara su personalidad.