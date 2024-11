El misterioso hombre que está ayudando a Valeri contra Escassi: "Es alguien importante"

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico continúa indagando en el conflicto judicial que enfrenta a Valeri Cuéllar y Álvaro Muñoz Escassi. La misma semana que hemos conocido que el jinete habría comenzado algo con Sheila Casas, la hermana de Mario Casas, salen a la luz nuevos datos sobre la demanda que interpuso por presuntas amenazas y extorsión contra la trabadora sexual.

Como ya se ha contado en alguna ocasión, aquella deuda se saldó, sin embargo durante la Crónica Rosa hemos descubierto nuevos datos sobre la reunión en la que se le hizo entrega del dinero. Un encuentro en Torrelavega al que no acudió Escassi, sino un amigo de este que ahora tiene miedo de que su identidad vea la luz: "No va Álvaro, va otra persona que no quiere que su nombre vea la luz. Esta persona hizo un favor a un amigo y ahora tiene miedo de que se le vuelva en contra", ha explicado al periodista Beatriz Cortázar sobre el miedo de esta persona a que se filtre su identidad al tener que declarar en un juzgado.

La que no tiene nada que ocultar es María José Suárez, que está dispuesta a contar al juez la verdad sobre lo que vivió durante esos días al descubrir la deuda de su entonces pareja: "María José no tiene miedo y está dispuesta a contar todo. No va a mentir". La tertuliana de esRadio asegura que "tiene toda la pinta de que se va archivar", anunciando otra posible demanda, en este caso de Valeri contra Escassi: "Tiene toda la pinta de que se va a archivar la demanda por amenazas y extorsión. Y probablemente haya otra denuncia contra Álvaro que será por denuncia falsa. No solo hay una denuncia que le pone Valeri por revelación de secretos, que está admitida a trámite y que tendrá su recorrido legal, sino que posiblemente tenga otra por denuncia falsa".

En todo este proceso judicial Valeri estaría teniendo el apoyo de un misterioso hombre que le estaría aconsejando y cuidando: "Hay alguien que está apoyando mucho, pero mucho, a Valeri". Aunque por el momento Cortázar no puede dar el nombre de esta persona, sí ha dado algunas pistas sobre su identidad: "Es Maduro, español, pudiente… ha protegido muchas veces a esta persona, en muchas ocasiones y le ha parecido que le han hecho alta traición en este tema". Este misterioso personaje habría convencido a Valeri de no aparecer en medios de comunicación y poner todo este asunto "en manos de la justicia": "No puedo decir si es famoso o no, cuando me dejen diré su nombre".

A este respecto, Emilia Landaluce ha destacado "las altas conexiones" de Valeri: "Dicen que Valerin tiene altas conexiones y está muy bien relacionada". A lo que Cortázar ha añadido que ese hombre misterioso se ha convertido en su principal apoyo: "La vida de Valeri no ha sido una vida fácil, no está en un mundo fácil. Y en esta persona ha visto un apoyo".