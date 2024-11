Ibai Llanos responde a las críticas tras su asombroso cambio físico: "Soy más feliz subiendo las escaleras sin ahogarme"

Ibai Llanos, streamer y youtuber vasco, empezó un cambio físico el pasado 26 de junio. El famoso prometió a sus seguidores que "esta vez era la buena", dado que alguna vez ya ha intentado cambiar sus hábitos, pero sin éxito. Gracias a Valentín Colominas, su entrenador personal, Ibai ha conseguido establecer una rutina de entrenamiento y alimentación con la que ha perdido más de 35 kilos.

El streamer ha cumplido con su palabra y ya lleva más de 76 días de cambio físico. Su objetivo está en 100 kilos y, aunque aún no ha llegado, avanza de forma positiva y con ilusión. De hecho, la semana pasada subió a su TikTok un vídeo agradeciendo a sus fans los mensajes que había recibido a lo largo de estos meses: "Os quería dar las gracias por ayudarme a cambiar mi vida, mi salud y mis hábitos. No sabéis lo que me habéis ayudado con vuestros mensajes, vuestro apoyo y vuestro cariño".

Además, en su último vídeo ha comentado a sus seguidores su primera experiencia en un parque de atracciones tras su transformación física. Ha confesado que no podía "montarse en ninguna atracción" debido a que la mayoría de las atracciones no están hechas para "gente con obesidad". El streamer ha confesado a sus seguidores que se sentía "feliz" tras comprobar que ya podía disfrutar de las atracciones.

Un cambio físico por salud, no por estética

Sin embargo, a pesar de la felicidad de Llanos, las redes se han inundado de críticas al youtuber tras mostrar su cambio. Uno de los comentarios más destacables fue el de un usuario que ha escrito en X: "Es entrar a este tuit y ver cientos de comentarios del palo 'estaba mejor gordo´ lo cual demuestra que la salud de Ibai nunca le importó a nadie".

Es entrar a este tuit y ver cientos de comentarios del palo "estaba mejor gordo" lo cual demuestra que la salud de Ibai nunca le importó a nadie https://t.co/lCS4SpAKPs — Mike (@MdeMike) November 11, 2024

Ibai ha respondido a las críticas con mucha filosofía y ha afirmado al usuario que ya sabe "cómo son las redes sociales". El streamer asegura que ahora es "mucho más feliz", puesto que puede "subir las escaleras sin ahogarse, atarse los cordones de las zapatillas, ponerse el cinturón del coche y dormir sin mascarilla", acciones que no podía realizar anteriormente debido a que pesaba "170 kilos", tal y como ha comentado en respuesta al tweet.

El streamer ha explicado el verdadero motivo de su cambio, puesto que va mucho más allá de lo estético. Lo ha hecho "por salud" y no "por estética", con el objetivo de mejorar su calidad de vida, por lo que le da igual si el público opina que está más o menos guapo. "Salgo todos los días sin peinarme de casa y la ropa que utilizo es la que me regalan jajaja", ha comentado en X con ese toque de humor que tanto le caracteriza.