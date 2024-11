María Pombo denuncia amenazas de muerte tras ser señalada por 'El País"

María Pombo fue blanco de las críticas la semana pasada después de que el El País publicara un artículo titulado "María Pombo y el túnel de Alfafar: cómo algunas influencers se convirtieron en un amplificador de bulos tras la DANA". El texto repasa cómo se hicieron eco algunas de las creadoras de contenido con más seguidores de nuestro país en los días más duros tras el temporal.

En medio del caos y la desinformación corrieron muchos bulos por las redes sociales y el citado medio acusó a Pombo de repetirlos. El enfado de la empresaria es monumental, llegando incluso a anunciar que tomará legales medidas contra los que han vertido su odio tras la publicación del artículo. "¿Sabéis lo que es un bulo? Noticia falsa propagada con algún fin. Esto sí es un bulo, usar mi nombre seguido de ‘y el túnel de Alfafar’ en un titular y en un momento tan crítico, dando a entender que yo he hablado de esto en algún momento o ‘esparcido algún bulo’ sobre este tema cuando es completamente falso", comenzó María en una serie de stories en Instagram.

El artículo señala que María Pombo se hizo eco de que en uno de los parkings inundados llegó a haber 40 fallecidos y las autoridades lo estaban silenciando. "Os pido que si alguno ha visto y ha hecho pantallazo de esto que supuestamente he dicho que me lo pase, por favor", animó a sus seguidores. "Dejadme en paz, por favor. Dejad de utilizar mi nombre para generar odio, clickbait y mentiras en un momento tan delicado. Dadme una tregua, que os cebáis siempre con los mismos y no es justo. Sois vosotros los que no estáis informando con veracidad y alimentáis bulos", añadió muy molesta.

El artículo despertó lo peor en algunos críticos con la influencer, que llegaron a mandarle mensajes insultándola y deseándole la muerte, por lo que tomará medidas legales. "Por supuesto que voy a denunciar porque no voy a dejar pasar ni una más. Tanto que hablan de bulos, les parece ético y veraz difundir un titular e información falsa que se vuelve viral y por la que estoy recibiendo hasta amenazas de muerte (...) No he hablado nunca de este tema y lo han utilizado únicamente para ganar visibilidad sabiendo que es completamente falso o ni siquiera verificando la información, de lo que nos acusan precisamente a los influencers", continuó.

En este sentido, insistió en que tanto su intención como la de sus compañeros de profesión fue "ayudar y poner nuestros altavoces al servicio de los que más lo necesitan, de la mejor manera que hemos podido y con la mejor de las intenciones. Y lo volvería a hacer una y mil veces".

Tras el revuelo, en el propio artículo se explica que desde el medio se pusieron en contacto con la fuente que proporcionó el supuesto mensaje publicado por Pombo y esta confesó que pudo haber confusión: "Podría haber confundido los nombres de las hermanas Pombo y las palabras exactas utilizadas y que tenía pruebas de que Marta Pombo (un millón de seguidores en Instagram y coprotagonista de el reality Pombo) había compartido el bulo del túnel de Alfafar. S Moda ofreció el viernes a María Pombo la posibilidad de puntualizar cualquier aspecto de este texto y no obtuvo respuesta. La influencer prefirió contestar al artículo en sus redes".