El embarazo de Isa Pantoja: ¿Nueva reconciliación familiar a la vista?

Isa Pantoja va a ser madre con Asraf Beno, con el que se casó hace un año y acude a su revista de cabecera para contarlo. Isa está embarazada de dos meses y afirma que esta vez va a experimentar "qué es estar embarazada y que la gente se alegre de verdad, algo que no le ocurrió con el primero, cuando tenía 17 años: "Nadie me dio la enhorabuena. Ahora nadie me va a juzgar".

En la entrevista también aprovechan para preguntarle por la relación que mantiene con su madre y si la noticia de este embarazo va a suponer un acercamiento entre ellas: "No está en mi mano". Además, Chabelita no piensa demandar a Kiko Rivera por el famoso episodio de la manguera que comentó en TV, básicamente porque el delito ha prescrito y porque "no quiero fastidiarles la vida. No quiero joderle". Su hermano, si la ha felicitado en redes sociales aunque como han señalado los colaboradores, Kiko está a punto de lanzar una nueva canción pero quizá lo haya hecho con buena intención y no de manera oportunista...

Por su parte, en Diez Minutos vemos a Isabel Pantoja saliendo del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, con la mascarilla puesta y del brazo de su hermano Agustín.

Comenzando con el repaso de las revistas del miércoles, Hola dedica su portada a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías, un reportaje que se ha retrasado y que este miércoles podemos ver en todo su esplendor. Han estado muchos invitados, desde la tía Henar (familia del novio y de la reina Letizia), hasta compañeros de rodaje de la serie "Los Serrano" como Fran Perea, Natalia Sánchez, Belén Rueda,a otros compañeros de TV como Arturo Valls, Roberto Leal, Sofía Cristo o Rossy de Palma, que era gran amiga de la madre de Víctor.

Alice Campello y Álvaro Morata, paseando juntos con sus hijos en Milán. Como ha señalado el director de Es la Mañana, desde que anunciaron su separación, no se separan nunca.

Hola también lleva unas declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo, que ha acudido a una boda en Asturias donde ha estrenado un kilt escocés regalo de su madre y que compró en una tienda de Escocia. Cayetano ya está organizando la misa de recuerdo a su madre, del que se cumple el décimo aniversario, y que duda que sus hermanos acudan porque no han ido nunca.