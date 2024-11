Kiko Rivera, Anabel Pantoja y Asraf: primeras reacciones al embarazo de Chabelita

La familia Pantoja está en enhorabuena: Chabelita Pantoja está esperando su segundo hijo, el primero con su marido Asraf Beno. Una buena noticia que podrían celebrar si tuviesen relación entre ellos ya que, desde hace unos años, la familia de Isabel Pantoja está completamente rota. Ha sido la propia Isa quien ha contado la noticia en la portada de la revista Lecturas, donde asegura que este hijo le ha "salvado la vida".

A pesar de la distancia entre los hermanos, Kiko Rivera no ha tardado en reaccionar a la buena nueva con un mensajes en sus redes sociales deseando "mucha salud" a su futuro sobrino: "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud", ha escrito en redes, dejado de lado por unos momentos sus diferencias. Hay que recordar que hace apenas unas semanas tanto Isa como su marido se sentaban en el plató de De viernes para contar capítulos muy oscuros de la infancia de Isa donde estaría implicado el propio Kiko, al que Asraf calificó como "un cabrón".

Otra del clan que ha reaccionado a través de sus redes es Anabel Pantoja, quien sí tiene buena relación con Chabelita. De hecho, recordemos que fue la única que asistió a su boda, celebrada hace un año. "Sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir, os queremos la bebé y yo", ha escrito la influencer, quien ya se encuentra en sus últimas semanas de embarazo de su primero hijo junto a su novio David.

Asraf "feliz y contento"

Apenas unas horas después de la publicación de la noticia, Asraf Beno ha reaparecido ante los medios con una gran sonrisa, agradeciendo las felicitaciones y las muestras de cariño y confesando que tanto él como Isa están "muy felices y contentos" por la llegada de este nuevo pequeño a la familia. Agradecimiento que ha publicado también en sus redes sociales en un vídeo asegura tener ganas de conocer "a esa personita" que los acompañará "el resto de la vida".

Reconoce que este primer trimestre de embarazo está siendo "un poco complicado" para su mujer, pues "ya tiene algunos antojos" que está intentando cumplir. Por el momento, prefieren no hablar sobre el sexo del bebé, pues quieren que venga con salud.

Al preguntarle si Isabel Pantoja se ha puesto en contacto con su hija tras conocer la noticia, el marroquí ha preferido no contestar y se ha limitado a sonreír.