Los 12 hijos de Elon Musk y su entusiasmo por aumentar la natalidad

Elon Musk acapara titulares en todo el mundo no solo por su faceta empresarial y ahora política, cuando se conoce que Donald Trump le pondrá al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, también por su agitada vida sentimental. El hombre más rico del mundo tiene un largo historial amoroso con el que ha conseguido un todavía más largo linaje, siendo algunos de sus hijos más polémicos y conocidos que otros.

Su primera mujer fue Justine Wilson, que todavía conserva el apellido Musk. Se conocieron cuando eran universitarios estudiando en la Queen’s University de Ontario (Canadá). Tras un período separados se reencontraron para finalmente pasar por el altar en el año 2000 e instalarse en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Su primer hijo en común llegaría dos años después pero falleció a los 10 meses de forma repentina por el síndrome de muerte súbita. A pesar de todo formaron una gran familia con cinco hijos: dos gemelos y trillizos.

De su primera prole sin duda la más conocida es Vivian Jenna Wilson, la hija transgénero del empresario nacida bajo el nombre de Xavier Musk. Al cumplir la mayoría de edad la joven solicitó a un tribunal en Estados Unidos que reconociera su sexo femenino y un nuevo nombre y apellido para que no se le "relacione" con su padre "de ninguna manera".

Los cinco hijos de Elon Musk y Justine Wilson

En una entrevista en DW, el magnate sudafricano reconoció que para él su hijo está muerto tras sufrir el proceso de transformación de género que implica bloqueadores de pubertad o, en sus propias palabras "medicamentos de esterilización". El fundador de Tesla relató que su experiencia con su hijo Xavier le abrió los ojos ante el peligro del "virus woke" y reconoció ante el entrevistador Jordan Peterson que le "engañaron" para que firmara documentos para su ahora hija.

"Esto fue antes de que entendiera lo que estaba pasando. Era la época del covid y había mucha confusión. Me dijeron que Xavier podría suicidarse si no lo hacía", agregó Musk. "Es perverso (...) Perdí a mi hijo. Lo llaman deadnaming (expresión cuya traducción literal es nombre muerto, y que se refiera al nombre anterior a cambiar de género) por una razón. Mi hijo está muerto. Asesinado por el virus woke", dijo.

Dos años después de separarse de la escritora canadiense, Musk comenzó una relación sentimental con la actriz Talulah Riley, con la que se llegó a casar en dos ocasiones, divorciándose definitivamente en 2013. Muy sonado fue su noviazgo con la también actriz Amberd Heard, expareja de Johnny Depp, aunque sus caminos se separaron por los intensos horarios de trabajo que daban lugar a problemas de agenda.

La incursión de Musk en la cultura pop llegó en 2018 cuando salieron a la luz unas fotografías del empresario con la excéntrica cantante Grimes. La extraña pareja despertaba tanta curiosidad que sus fotos en la Met Gala de 2018 acapararon las páginas de la prensa estadounidense y ríos de comentarios en las redes sociales. Para añadirle más dramatismo a lo suyo, formaron una familia con el nacimiento de su primer hijo en plena pandemia del covid-19, al que pusieron el impronunciable nombre de X AE A-XII Musk. Su distanciamiento, que calificaban como vínculo sentimental "fluido", terminó con la llegada al mundo por gestación subrogada de su segunda hija, a la que llamaron Exa Dark Sideræl.

Entre idas y venidas salió a la luz su separación definitiva, aunque la sorpresa final llegó en septiembre de 2023, cuando gracias a la publicación de la biografía de Musk, firmada por Walter Isaacson, se conoció públicamente el nacimiento de su tercer hijo en común, Tau Techno Mecanicus, nacido a mediados de junio de 2022.

Grimes y Elon Musk en la Met Gala de 2018

​Para cuando se supo que el empresario y la cantante habían formado una familia numerosa, Musk ya bromeaba con su deseo de solucionar el dramático descenso de la natalidad en el mundo: "La tasa de natalidad que se hunde es de lejos el mayor peligro que afronta la civilización". "Mucha gente vive en la ilusión de que la Tierra está superpoblada, incluso cuando las tendencias de la tasa de natalidad llevan con toda claridad al derrumbe de la población (...) ¡Espero que tengan familias grandes y feliciten a los que ya las tienen!", publicó en una serie de tuits.

Sus mensajes venían a confirmar una noticia del medio Business Insider que aseguraba que Musk tuvo gemelos en 2021 con Shivon Zilis, directora de operaciones y proyectos especiales en Neuralink, una de sus empresas. En Estados Unidos las relaciones sexuales dentro de una empresa entre personas con relación de subordinación están muy mal vistas, por eso Zilis aseguró que su relación con ‘el jefe’ nunca fue sentimental.

Musk y Shivon Zilis con sus gemelos

Según Reuters, sus hijos Strider and Azure fueron concebidos gracias a un proceso de fecundación in vitro, una historia que dio que hablar porque el nacimiento de los gemelos se produjo un mes antes de que naciera la segunda niña con Grimes. Lejos de dramas, la artista aclaró que todo estaba bien con Shivon tras mantener una larga conversación: "Las mujeres se enfrentan muy a menudo entre sí. Al hablar con Shivon, es muy evidente que es una persona increíble y que ambas queremos lo mejor para nuestros hijos. Desearía poder enseñaros lo lindo que es el pequeño Techno pero mi prioridad actual es mantener a mis bebés fuera del ojo público. Por favor respetad eso".

En verano de 2024 confirmó el nacimiento de su tercer hijo, algo que solo habían comunicado a su entorno más cercano. "Todos nuestros amigos y familiares lo saben. No emitir un comunicado de prensa, lo que sería extraño, no significa que sea un 'secreto'", explicó el padre a Page Six.