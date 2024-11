Miss Universo 2024: así fue el paso de la española Michelle Jiménez

La 73ª edición de Miss Universo, celebrada en Ciudad de México, marcó un hito para Dinamarca al coronar a Victoria Kjær Theilvig como la primera representante de su país en ganar este título. En un certamen que destacó por su compromiso con la diversidad y la inclusión, también destacaron historias como la de Michelle Jiménez, representante española, quien llevó al escenario un poderoso mensaje de superación personal.

Victoria Kjær, de 21 años, conquistó al jurado no solo por su deslumbrante presencia, sino por su enfoque integral como candidata. Graduada en Empresas y Marketing, estudiante de neurociencia en la Universidad de Copenhague, políglota y bailarina, Kjær presentó un perfil multifacético que iba más allá de los estándares tradicionales de belleza. Desde sus primeras apariciones en certámenes en 2021, mostró un compromiso inquebrantable con las causas sociales, especialmente la salud mental y la protección animal. Durante el certamen, expresó que una Miss Universo debe ser "un símbolo de empatía y acción", un discurso que resonó profundamente entre los jueces y la audiencia.

Michelle Jiménez: una historia de superación

Por su parte, Michelle Jiménez se convirtió en un símbolo de resiliencia. La joven catalana, de raíces ecuatorianas y dominicanas, enfrentó una infancia marcada por la violencia doméstica, que la llevó a vivir en centros de acogida desde los 12 años. Este contexto adverso moldeó su carácter y la preparó para los retos que enfrentaría en su vida adulta. En septiembre de 2024, Jiménez fue coronada Miss Universo España, un logro que describió como "un sueño hecho realidad". A pesar de no figurar entre las 30 semifinalistas, su paso por el certamen fue un ejemplo de fortaleza personal y autenticidad.

Historias como la de Michelle Jiménez encuentran un espacio para amplificar su impacto. Tras su coronación como Miss Universo España, Michelle enfrentó la exposición pública y las críticas, desde comentarios sobre sus tatuajes hasta ataques relacionados con su color de piel. En lugar de dejarse vencer, decidió fortalecer su salud mental a través de terapia.

Miss Universo 2024 no solo celebró la belleza física, sino que puso un fuerte énfasis en la diversidad y la inclusión. Este año, el certamen eliminó el límite de edad, permitiendo que mujeres mayores de 28 años compitieran por primera vez, y dio la bienvenida a diez madres entre las concursantes, seis de ellas de origen latinoamericano. Estas medidas subrayan el objetivo del concurso de reflejar las múltiples facetas de la mujer moderna, reconociendo que la belleza no se limita a una etapa de la vida ni a un estado particular.