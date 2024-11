Beatriz Luengo pone en su sitio a Willy Toledo por llamar "gusano" a su marido Yotuel

Willy Toledo y Beatriz Luengo protagonizaron un tenso rifirrafe en las redes sociales después de que el actor llamara "gusano" a Yotuel, el marido de la cantante y padre de sus hijos. El artista cubano habló de su canción Patria y Vida en el programa Late Xou de La 2 y aprovechó para denunciar la censura en su país y la ausencia de libertad de expresión. "Si escuchas la canción, vas preso 10 años. Y si en Facebook escribes Patria y Vida, estando en Cuba, te meten 5 años en la cárcel".

#LateXou "Si escuchas la canción, vas preso 10 años. Y si en Facebook escribes 'Patria y Vida', estando en Cuba, te meten 5 años en la cárcel" 🗣️ @Yotuel007 a propósito de la canción homónima en torno al que gira el documental de @EsBeatrizLuengo pic.twitter.com/jkDnOpVxkj — La 2 (@la2_tve) November 12, 2024

Toledo utilizó su cuenta de X (Twitter) para insultar a Yotuel: "Entre lo que cuenta (todo mentira) y lo que no (oculta que su familia en Cuba lo ha repudiado por gusano) el tal Yotuel es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por tres monedas. O a su pueblo: lleva años pidiendo endurecer el bloqueo contra aquellos a quien dice defender". La respuesta de Beatriz Luengo no tardó en llegar y puso en su sitio al actor para defender a su marido.

"Es aberrante que usted ponga en su boca a mi hijo (menor de edad) para insultar a mi marido. Que sea capaz de decir algo tan fuerte como que mi marido ‘lo vendería por 3 monedas’ y lo peor es que los medios de mi país se hagan eco. Como madre me siento desprotegida y sorprendida que se le dé voz a un tarado. Ojalá le cierren X y ojalá la gente no sea palmera de un comentario tan miserable. Mi hijo es absolutamente querido y sus padres luchan por él cada día con muchísimo amor. Cada día da más asco, señor Toledo", escribió.

"Ojalá más titulares que avalen la falta de argumentos que le hacen mentir y difamar por encima de cualquier moral. Gracias a toda la gente que debajo de su miserable comentario defienden la libertad, la verdad y sobre todo la cordura. ¿Hasta donde llega su necesidad de hacerle bullying a la gente? ¿Hasta cuando este señor seguirá ocupando titulares? ¿Y luego pedimos salud mental y una opinión en redes con empatía y responsabilidad? Por cierto, esta mañana le he puesto una demanda. Nos vemos en los tribunales", anunció la compositora.

Toledo continuó con los insultos tras las respuesta de Beatriz: "Tus amenazas te pueden servir entre la basura fascista de la que el impedido intelectual de tu maridito y tú os rodeáis en Miami. Conmigo, has tocado en hueso. Será un placer deciros a la cara (a ti y al gusano de Yotuel) el asco que me provoca la gentuza como vosotros".

Tras anunciar que recurrirá a la Justicia para no dejar que pisoteen el honor de su familia, se desahogó en su perfil de Instagram con sus seguidores: "Gracias a todos por el abrazo, por los comentarios, por la empatía. He alzado la voz tantas veces y nunca para mí, seguramente por vergüenza. Hoy me tocó ser la que llora, la que se siente vulnerable y vosotros los que alzan la voz por mí. Os abrazo mucho".