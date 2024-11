Eugenia Martínez de Irujo y la posible reconciliación con su hermano Cayetano: "Le adoro. Se arreglará tarde o temprano"

Eugenia Martínez de Irujo ha presentado por todo lo alto en Madrid su nuevo proyecto profesional; una colección de vajilla y mantelería en colaboración con el diseñador Lorenzo Caprile para Madame Sushita. Un lanzamiento en el que no han faltado numerosos amigos y familiares, como su marido Narcís Rebollo, su hija Cayetana Rivera, su hermano Fernando Martínez de Irujo, o su sobrino Fernando Fitz-James Stuart acompañado por su esposa, Sofía Palazuelo.

Eugenia ha vuelto a pronunciarse sobre el dardo que Cayetano Martínez de Irujo le lanzó durante el homenaje a su madre al apuntar que al tratarse de una fecha tan especial debería haber estado presente.

Después de asegurar ante las cámaras de Europa Press que no le hace falta ir a misa para recordar a la duquesa de Alba y dejar claro que puede hacer lo que le dé la gana, Eugenia se ha mostrado más conciliadora con el jinete y ha confesado que, a pesar de que están distanciados desde hace un tiempo, no duda que tarde o temprano solucionarán sus diferencias: " Lo digo todos los años, no me hace falta ir a misa, ya hace diez años que murió. Desde el primer funeral de mi madre, lógicamente, por supuestísimo, el día que murió se hace el funeral y fui. A partir de ahí yo vivo y siento a mi madre como a mí me da la gana, desde luego no es yendo a misa" ha explicado rotunda, asegurando que "para mí ella siempre está en mi corazón, siempre está conmigo, la recuerdo constantemente y así es porque de verdad que para mí es como si estuviera conmigo siempre". "No me hace falta ir a misa para recordar a mi madre y no es ni por malos rollos, ni por no sé qué, porque la familia esté separada" ha puntualizado.

"Yo adoro a todos mis hermanos, tendré diferencias con mi hermano Cayetano, no lo voy a negar, es así, pero tarde o temprano se arreglará, seguramente, lo tengo claro, no tengo nada más que aclarar. Más claro no lo puedo decir" ha añadido enterrando el hacha de guerra con el duque de Arjona, al que reconoce que sigue "adorando" a pesar de que actualmente no tengan relación.

Asimismo, Eugenia no ha dudado en responder a Cayetano después de afirmar que la familia estaba molesta porque él era el "elegido" por su madre y el más cercano a la duquesa en sus últimos años: "Creo que está equivocado, nada más lejos, mis hermanos creo que no opinan lo mismo. Mi madre nos quería muchísimo a todos, si él era el favorito, imagínate yo que era la niña. Creo que mi madre nos ha querido a todos por igual", ha sentenciado.