Cayetano Martínez de Irujo reúne a sus hermanos Carlos y Fernando en la misa de aniversario de la duquesa de Alba

Se han cumplido diez años de la muerte de Cayetana Fitz-James Stuart, decimoctava duquesa de Alba, que falleció a los 88 años en el sevillano Palacio de las Dueñas acompañada de sus hijos y de su marido Alfonso Díez.

Con motivo del décimo aniversario, se ha celebrado una misa funeral en su memoria en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada más conocida como la iglesia del Cristo de los Gitanos, a la que han asistido amigos y familiares.

El primero en llegar ha sido Cayetano Martínez de Irujo acompañado de su pareja, Bárbara Mirjan. Antes de entrar en el templo, ha atendido a los medios de comunicación: "Es un día muy especial. Para mí hacerle un día al año un homenaje a mi madre, me parece que es lo mínimo q se merece", ha explicado. Asimismo ha explicado que tanto sus hermanos Carlos, actual duque de Alba, como Fernando Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, también iban a asistir a la misa funeral: "Mi madre estará muy contenta. Yo estoy muy contento porque mi madre se lo merece". Cayetano ha aclarado que "Genoveva no ha podido venir, ni ella ni los niños, que están en Londres", pero que "me ha mandado un mensaje muy bonito, diciéndome que siente mucho no poder estar hoy aquí".

Entre los asistentes ha destacado la presencia del viudo de Cayetana, Alfonso Díez, a quin Cayetano ha elogiado: "Ha sido un grandísimo marido, una gran persona y, además, un gran señor... además, le hizo feliz a mi madre en sus últimos años de vida, quiso disfrutar de un hombre excepcional, que es Alfonso", ha asegurado.

Tampoco han faltado como Carmen Tello y su marido Curro Romero, grandes amigos de la duquesa, Tomás Terry.