Alfonso Díez rinde homenaje a la duquesa de Alba con una emotiva carta en el décimo aniversario de su fallecimiento

Alfonso Díez, viudo de Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba, ha rendido homenaje a su esposa en el décimo aniversario de su fallecimiento con una emotiva carta publicada en El Debate. En este escrito, titulado "Relatos cortos que tanto te gustaron...", Alfonso revive momentos compartidos con Cayetana, destacando su interés por un relato de su infancia que ella leyó con especial atención. Este gesto personal y cargado de significado contrasta con los actos familiares organizados en Sevilla, marcados este año por tensiones internas.

El relato que marcó a Cayetana

En la carta, Alfonso describe cómo Cayetana, durante una tarde en Sevilla, se interesó por los relatos que él había escrito sobre su infancia. Uno de estos textos, centrado en su primer viaje a Madrid, capturó la atención de la duquesa, quien lo leyó repetidamente. El relato, que Alfonso ha decidido compartir públicamente, narra un episodio familiar lleno de detalles sobre las gestiones de su madre para evitar la excedencia laboral de su padre, en un contexto de esfuerzo.

Alfonso concluye la carta con palabras que reflejan el propósito de su homenaje: "Creo que compartir este relato ahora es la mejor forma de decirte que me acuerdo mucho de ti". Este mensaje sintetiza el carácter íntimo de su tributo, alejándose de actos más formales para expresar un recuerdo profundamente personal.

Tensiones familiares en los homenajes públicos

Mientras Alfonso opta por un gesto privado para recordar a Cayetana, en Sevilla se celebra la tradicional misa conmemorativa en la iglesia de la Hermandad de los Gitanos, un espacio que tuvo un significado especial para la duquesa. Este año, el evento ha estado marcado por un cambio en los preparativos, con Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, asumiendo la organización después de nueve años liderados por su hermano Cayetano Martínez de Irujo.

Según declaraciones exclusivas compartidas en el programa Y Ahora Sonsoles por Nacho Gay, director de Vanitatis, el relevo no ha estado exento de tensiones. "Le dije, no la vas a organizar tú porque llevo haciéndolo yo todos los años. Si quieres, págala", comentó Cayetano en referencia a las condiciones que impuso para ceder la responsabilidad a su hermano.

Eugenia Martínez de Irujo, por su parte, ha decidido no asistir a la misa, reafirmando su postura sobre los homenajes públicos: "Yo llevo a mi madre en el corazón, no necesito hacerle homenajes en una iglesia". Estas diferencias reflejan las fracturas que persisten entre los hermanos desde el fallecimiento de la duquesa, en gran parte relacionadas con conflictos económicos sobre la gestión de las propiedades familiares.

La memoria de Cayetana

El décimo aniversario del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart refuerza la vigencia de su figura en la historia reciente de España. Su vida no solo marcó un hito en la aristocracia, sino que trascendió los títulos para convertirse en un ejemplo de autenticidad y libertad personal. Fue una mujer que rompió moldes, adaptándose a cada etapa de su vida sin perder su esencia, desde su juventud como musa de artistas internacionales hasta sus decisiones más controvertidas en la madurez. "No sé si he sabido decirte lo que te he querido, lo que te quiero y lo que te querré", concluye Alfonso en su homenaje, una frase que encapsula no solo su amor, sino también el impacto de Cayetana en la vida de quienes la conocieron.