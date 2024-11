Gloria Camila, fiel al SICAB y centrada en su negocio de moda

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado un año más ha asistido al Salón Internacional del Caballo (SICAB). Gloria Camila, que pasa estos días con unas amigas, me comentó que su padre no había podido ir este año porque tenía unos temas pendientes y ha preferido quedarse con sus hijos.

Gloria Camila me habló de lo contenta que está con su firma de ropa, BAKKUS, que la vende online y está muy satisfecha con los resultados. "Estoy volcada en este negocio y de momento la carrera de derecho la tengo un poco aparcada. En un futuro no muy lejano lo retomaré. Estoy muy contenta y feliz con este trabajo. Tengo dos socias y yo soy accionista mayoritaria. La marca está patentada por mi. Diseñamos, hacemos los patrones, en un taller de Madrid. Todo esto conlleva un gran trabajo, con buenos tejidos, las terminaciones y los detalles están todos muy bien pensados. No hay nada comprado en grandes superficies chinas. Lo respeto pero mi producto y mi marca es así". Así lo contó.

Después de unos años de relación con su novio David, han decidido romper y aclaró que fue de mutuo acuerdo. "David es una persona que siempre le ha gustado estar fuera de los medios y por respeto no voy a dar más detalles. Lo he gestionado bien. Hay que pasar por este proceso y pasar el duelo".

Al preguntarle por su padre, dijo que estaba "muy guapo": "Está centrado en todo lo suyo. Muy tranquilo y yo no le aparto a las novias como se ha podido comentar. Yo solo ayudo a abrir los ojos a la gente. Es cierto que puedo ser su filtro pero él hace lo mismo conmigo. La unión que tenemos es muy grande porque le amo. La Navidad como siempre la vamos a pasar en familia y afortunadamente estamos todos muy bien".

Quien también acudió fue Olivia de Borbón, que en esta ocasión llegó acompañada por su padre, Francisco de Borbón, duque de Sevilla. Olivia y su marido Julián Porras-Figueroa han dejado Marbella, donde llevaban años viviendo desde que se casaron, y han preferido trasladarse a Madrid con los pequeños: "Los niños se han adaptado perfectamente a Madrid y ya tienen nuevos amigos en el colegio. Julián está volcado en la decoración de la nueva casa y yo tengo algunos planes profesionales pero fuera de los medios de comunicación".

Quiénes también han acudido al SICAB fue Cayetano Martínez de Irujo con su novia Bárbara Mirjan. Se les vio muy animados y el duque se arrancó a bailar sevillanas a pesar de la fractura que sufre en una costilla.

Un año más Jaime Molina, siempre al frente de la feria, ha desempeñado un papel fundamental al igual que Juan Morales y Gregorio Aranda, presidente y vicepresidente de esta cita ecuestre. Todo bajo la perfecta organización de Piluca Távora.