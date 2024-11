Chabelita Pantoja cuenta su drama para seguir cobrando

Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar han estado en Sevilla en el salón internacional del caballo SICAB, una cita ya muy consolidada y que ha contado con diferentes invitados como Carolina Marín, Rocío Peralta, Sylianne de Villalonga, Gloria Camila, así como Cayetano Martínez de Irujo con su novia Barbara Mirján. Cayetano contó que lo primero que le comentó el duque de Alba al llegar a la iglesia donde se celebró la misa del décimo aniversario por la muerte de su madre fue "¡Qué colorado estás!". La que no estuvo, aunque se la esperaba el sábado fue la ex mujer del presidente de Argentina, Fabiola Yáñez, que denunció en agosto pasado a su ex pareja y padre de su hijo, Alberto Fernández, por haberla agredido física y psicológicamente.

Gloria Camila Ortega, que por respeto no quiere hablar de su novio después de la ruptura, ha dejado aparcada la carrera de derecho y está plenamente dedicada a su empresa de moda, que se hace en España. También se suma al mundo de la moda Fabiola Martínez que ha creado una firma, Papiamento, para mujeres de verdad y que ha promocionado vistiendo a unas amigas suyas y haciendo ventas privadas.

Chabelita Pantoja estuvo en De Viernes donde contó todo lo que ocurre el mismo día: tanto el corte de pelo como el episodio de la manguera. Primeramente, contó completamente rota que Isabel Pantoja la arrinconó con unas tijeras en la mano después de descubrir que tenía un teléfono móvil y discutir en la cocina. "Cuando me cortó el pelo me dijo Te voy a devolver a Perú y me fui corriendo a mi habitación". Posteriormente relató lo de de la manguera, que le hizo su hermano Kiko, y donde fue socorrida por Agustín Pantoja poniendo orden diciendo "¿esta locura que es?". Tal y como ha comentado el director de Es la Mañana, eso es nuevo, es la primera vez que se habla bien de Agustín.