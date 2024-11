Isa Pantoja advierte a su madre sobre su nuevo embarazo: "No volverá a ocurrir"

Después de unas semanas complicadas debido a su decisión de alejarse definitivamente de su madre, Isa Pantoja disfruta ahora del embarazo de su segundo hijo, el primero con su marido Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja está dispuesta a vivir con ilusión y felicidad la espera de este bebé, algo que no hizo con su primer hijo, Alberto, debido a las presiones que sufrió por parte de familia materna. "Quiero muchísimo a este bebé, aunque no haya nacido, pero lo que yo sentí en ese momento... Es diferente. Yo antes de nacer Alberto ya sentía una protección de darle incluso más amor porque había alguna gente que no lo deseaba y para la que no fue una alegría. Algunos familiares míos, porque yo era muy joven", aseguró la joven en su reaparición en el programa Vamos a ver.

Asegura que este embarazo "ha sido una sorpresa" pues, aunque ya habían hablado de tener un hijo juntos no pensaban que fuese a ocurrir "tan pronto": "Aunque lo buscábamos, nunca pensábamos que iba a ser tan pronto... ¡Fue a la primera!", explicó en el plató de Telecinco, asegurando que hay ciertas decisiones que aún no han tomado, como el nombre del bebé. Aunque confesó que de ser niña le gustaría que se llamase "algo parecido a Isabel".

La noticia ha sido recibida con mucha alegría dentro del hogar familiar que comparte con Asraf y su hijo Alberto: "Mi hijo está súper feliz e ilusionado, llevaba tiempo queriendo un hermanito, y ha venido a mis revisiones porque quiero que sea partícipe de todo, igual que Asraf, quiero que estén involucrados (...) Asraf va a ser un padrazo, ya lo es sin serlo. Su familia está supercontenta, supongo que también quieren una niña porque son todo chicos. Yo quiero chico, pero bueno, lo que sea".

Sobre el resto su familia, no espera que formen parte de este embarazo: "Si quieren estar, que estén para siempre. Pero nada de una semana, sí, dos años no", dijo, en referencia a su madre y la relación con su primer hijo, advirtiendo que este tipo de situaciones "no volverán a ocurrir": "Igual yo tendría que haberlo parado antes. No quiero transmitir a mi hijo miedos, inseguridades ni paranoias".

La felicitación de Kiko

Los primeros en felicitar públicamente a la futura mamá fueron miembros de su familia: su prima Anabel, con la que tiene una estupenda relación, compartió su alegría por la llegada de un nuevo miembro al clan: "Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos la bebé y yo", escribía en sus redes.

Otro que no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a Isa fue su hermano Kiko Rivera. Aunque la relación entre ellos está rota, el dj le deseó un buen embarazo y toda la felicidad del mundo. Un mensaje que Isa confesó que le pilló por sorpresa: "No me lo esperaba la verdad", agradeciendo tanto a él como a su mujer Irene Rosales las felicitaciones: "Desde aquí le doy las gracias, tanto a él como a Irene".

De quien no espera felicitación es de su madre, Isabel Pantoja, aunque asegura que le encantaría recibirla: "Ya no espero un mensaje de mi madre. Sé que este bebé tampoco va a cambiar nada".