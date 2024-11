Los bolsos de la discordia de la herencia de María Teresa Campos

Es miércoles de revistas y la revista Hola lleva en portada el retrato realizado por Annie Leibovitz a la reina de España, donde curiosamente se "olvida" de la otra mitad del retrato, la que protagoniza el Rey de España. Para el director de Es la Mañana nada acredita ni cuenta que la persona que protagoniza la portada de Hola es la Reina Letizia. A Alaska, el retrato le parece rock-royalty, eso sí, con la idea y el tamaño del gran retrato pero sin nada que certifique la autoridad, ya que como decían los Pet Shop Boys, "las divas no necesitan atributos para que se sepan que son ellas".

Las fotos son un espectáculo, muy palaciegas, donde la Reina no lleva ni condecoración ni tiara, tan solo dos piezas de las joyas de pasar. El Rey sí sale regio, de uniforme de gran gala. Puede que la fotógrafa, que no es es española, entiende mejor la alfombra roja y no tanto de la monarquía española.

Ana de Armas y Manuel Anido, hijastro del dictador de Cuba, de compras por la milla de oro madrileña. Mientras en Cuba no tienen nada, ellos se pasean durante una jornada de compras aptas para bolsillos pudientes o familiares de dictadores.

Terelu Campos y Carmen Borrego estarían enfrentadas por la herencia de Teresa Campos y que, según Semana, ha provocado un enfrentamiento donde el objeto de la disputa sería la colección de bolsos que atesoraba la presentadora y que se habría ido quedando su nieta Alejandra Rubio mientras que su madre Terelu Campos, en Diez Minutos afirma que "lleva diez años sin acostarse con nadie. El sexo está sobrevalorado. Echo más en falta el afecto". Además confiesa que tiene complejo físico después de haber sufrido cáncer en dos ocasiones, y remarca que no quiere "salir de su zona de confort", pero tampoco dar pena.

Tal y como contamos la semana pasada, esta semana vemos las imágenes de la celebración de cumpleaños de Escassi y Sheila, a la salida de un restaurante abrazados y acariciándose, ella con un vestido de lana que dejaba ver su ropa interior y botas estilo Pretty Woman.