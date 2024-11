Richard Gere y Alejandra Silva derrochan amor en Madrid

Una de las parejas que indiscutiblemente llaman más la atención en el universo de los celebrities es la conformada por Richard Gere y la española Alejandra Silva, que han regresado su país natal para asistir a la entrega de los premios Elle Eco Awards 2024 en Madrid, siendo sin ninguna duda, los protagonistas de la noche.

Richard Gere recibía un cálido homenaje por su compromiso con el medio ambiente y la ecología. Una exclusiva fiesta a la que se sumaron innumerables rostros conocidos como Antonio Banderas, Borja Thyssen y Blanca Cuesta, Eugenia Martínez de Irujo, Boris Izaguirre, o Claudia Osborne.

Sin embargo, los que se llevaron la atención de todos los focos en el photocall fue la pareja de Gere y Silva, que derrocharon complicidad y cariño delante de los medios, regalando uno de los posados más entrañables de la jornada y mostrando al mundo una vez más el momento más especial que está viviendo la pareja.

En varias ocasiones el actor ha explicado lo enamorado que está de España y de su mujer, con planes de deja su hogar en Nueva York e instalarse definitivamente en Madrid junto a ella y sus hijos pequeños dentro de muy poco.

Una preciosa historia de amor

Su historia de amor comenzó en 2015 por un encontronazo casual en Positano (Italia), y tras 8 años de relación y con dos hijos en común, Alexander, nacido en 2019; y James, en 2020, siguen estando tan enamorados como el primer día y así lo demostraron en la gala de ayer.

"En España son muy amables, todo el mundo está sonriendo. Amamos España, sí, amo España y nuestros hijos aman España" explicaba Gere a los medios con una sonrisa al lado de su mujer, aunque aseguraba que todavía no había probado algunas de las delicias de la gastronomía española, como el famoso bocata de calamares: "No he probado el bocata de calamares, pero Alejandra me lo ha prometido para esta noche", bromeó.

Alejandra Silva también ha tenido unas palabras para las víctimas de la DANA y todo lo sucedido en Valencia, mostrando un inmenso orgullo por la solidaridad de su país: "Cuando vi cómo todos se unieron, supe que estábamos haciendo lo correcto mudándonos a España. El pueblo ayuda al pueblo, es increíble".